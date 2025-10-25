Trăng điên là web drama tâm huyết do Quách Ngọc Tuyên sản xuất. Sản phẩm do Ngọc Tưởng làm đạo diễn, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như NSND Việt Anh, vợ chồng diễn viên Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ, Thùy Anh, Hoàng Phi…

Lâm Vỹ Dạ và Quách Ngọc Tuyên lần đầu tham gia dự án riêng.

Trong sự kiện ra mắt ngày 24/10, Quách Ngọc Tuyên tiết lộ đây là lần đầu tiên anh làm việc với Lâm Vỹ Dạ ở 1 dự án riêng. Cả 2 vốn cùng trưởng thành từ Sân khấu Nụ Cười Mới, có mối quan hệ thân tình gắn bó hơn 20 năm.

Nam diễn viên quý Lâm Vỹ Dạ vì cách cư xử tinh tế, khéo léo trong công việc lẫn đời sống.

Khi vừa quay xong dự án, anh chuẩn bị sẵn phong bì đựng cát-sê đưa đàn em nhưng cô thẳng thừng từ chối.

Clip Quách Ngọc Tuyên chia sẻ

“Dạ cầm tiền lên đếm và nói: Ông bị điên hả ông Tuyên? rồi em rút 1 tờ 500 nghìn đồng gọi là “lộc Tổ”, phần còn lại xin gửi lại tôi để hỗ trợ chi phí sản xuất”, Quách Ngọc Tuyên kể.

Trước hành động của Lâm Vỹ Dạ, nam diễn viên xúc động rơi nước mắt. Ông xã cô - diễn viên Hứa Minh Đạt cũng từng là người đỡ đần, hỗ trợ Quách Ngọc Tuyên trong những bước đầu lập nghiệp.

Quách Ngọc Tuyên thấy may mắn vì được đồng nghiệp yêu thương, hỗ trợ.

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ mọi người hay nhìn nhận anh kém may mắn, sự nghiệp cứ mãi lẹt đẹt. Tuy nhiên, anh tự thấy hạnh phúc vì có anh em, bạn bè đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ và biết ơn vì những tình cảm ấy.

Dịp này, Quách Ngọc Tuyên gửi lời cảm ơn tới Thảo Hân - bà xã kém 16 tuổi vì sự đồng hành, ủng hộ của cô trong từng dự án. Vợ của nam diễn viên cũng lần đầu tham gia diễn xuất ở phim này với 1 vai khách mời.

Quách Ngọc Tuyên bộc bạch: “Tôi làm nghề, Hân ủng hộ 100% và luôn tin tưởng vào những quyết định của chồng. Hồi sản xuất phim Vi Cá, chi phí dự kiến 1 tỷ, trong người tôi chỉ có 50 triệu mà tôi vẫn dám làm là mọi người biết chúng tôi liều cỡ nào", anh kể.

Nam diễn viên đầu tư khoảng 1 tỷ đồng cho dự án Trăng điên. Ngoài vai trò sản xuất, Quách Ngọc Tuyên còn đóng chính dự án.

Gần 20 năm làm nghề và đóng nhiều dạng vai, anh muốn thử sức hình tượng nhân vật biến thái, bệnh hoạn.

Nam diễn viên luôn được vợ trẻ kém 16 tuổi ủng hộ trong mọi việc.

Qua dự án, Quách Ngọc Tuyên mong khẳng định năng lực diễn xuất đa dạng với khán giả, thay vì để mọi người đóng khung vào 1 dạng vai cố định.

Phim gồm 4 tập kể về cuộc đời của Sơn (Quách Ngọc Tuyên đóng). Mẹ của Sơn là một diễn viên quần chúng, bị người lạ giết hại một cách dã man.

Chứng kiến thảm cảnh đó khiến Sơn bị ám ảnh tâm lý và trở thành một con người khác, mở đầu cho chuỗi bi kịch liên quan tới nhiều con người…

Ảnh, clip: NVCC