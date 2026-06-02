Sáng 2/6, UBND xã Đồng Tiến cho biết, địa phương vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Hà và Công an xã tiếp nhận một cá thể kỳ đà do người dân giao nộp.

Trước đó, ông Phan Trọng Hòa (trú thôn Bắc Văn, xã Đồng Tiến) phát hiện con kỳ đà nặng khoảng 5kg trong vườn nhà. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Hòa đã chủ động bàn giao cho chính quyền và lực lượng chức năng.

Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Can Lộc phối hợp với chính quyền xã Xuân Lộc cũng tiếp nhận một cá thể khỉ vàng nặng khoảng 3kg do bà Thân Thị Tân (trú thôn Yên Lập, xã Xuân Lộc) giao nộp.

Người dân giao nộp cá thể kỳ đà cho cơ quan chức năng. Ảnh: Hoàng Anh

Theo cơ quan chức năng, cá thể khỉ có tên khoa học Macaca mulatta, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Trước đó, gia đình bà Tân phát hiện và bắt được cá thể này trong quá trình làm vườn.

Sau khi tiếp nhận, các cá thể động vật hoang dã nói trên được bàn giao cho cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi thả trở lại môi trường tự nhiên.