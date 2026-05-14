Chiều 14/5, họp báo khởi động Miss World 2026 chính thức diễn ra tại TPHCM với sự hiện diện của Chủ tịch tổ chức Miss World Julia Morley (CBE), đương kim Miss World 2025 Opal Suchata.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam chính thức đăng cai tổ chức cuộc thi Miss World. Mùa thi năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là lần thứ 73 của cuộc thi, đồng thời đánh dấu mốc 75 năm hình thành và phát triển của tổ chức Miss World. Sự kiện sẽ kéo dài từ 9/8-5/9/2026, quy tụ đại diện từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sự xuất hiện của bà Julia Morley - người đứng đầu tổ chức Miss World tạo điểm nhấn quan trọng cho buổi họp báo. Bà chia sẻ tình cảm sâu sắc với Việt Nam và luôn ấp ủ mong muốn quay trở lại.

Bà nhấn mạnh việc đưa cuộc thi đến Việt Nam không chỉ là quyết định về địa điểm tổ chức mà còn là cam kết đóng góp cho sự phát triển kinh tế và du lịch của đất nước. "Chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt lớn nếu các bạn cùng đồng hành", bà Julia Morley nhấn mạnh trước báo giới.

Đương kim Miss World 2025 Opal Suchata cũng bày tỏ tình cảm nồng nhiệt dành cho Việt Nam trong lần thứ hai trở lại. Cô kể nhận nhiều yêu thương và sự chăm sóc chân thành trong những ngày qua, kể cả những món quà giản dị như bánh tráng để mang về cho bạn bè.

Theo ban tổ chức, hành trình Miss World 2026 sẽ không đóng khung tại một địa điểm mà trải dài qua nhiều tỉnh thành từ TPHCM đến Hải Phòng và Vũng Tàu, nhằm quảng bá hình ảnh đa chiều của một Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. Đây được xem là cơ hội vàng để đất nước thu hút sự chú ý của hơn 130 quốc gia tham dự.

Tinh thần Beauty with a Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả được thể hiện qua nghi thức trao tặng hơn 1.000 đầu sách của cuộc thi Miss World 2026 cho không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa giá trị tri thức và tinh thần sẻ chia cộng đồng gắn với sứ mệnh của cuộc thi.

Bên cạnh đó, ban tổ chức ra mắt series Her Journey to Vietnam về các thí sinh trong hành trình khám phá văn hóa Việt Nam trước khi bước vào đêm chung kết, phát sóng mỗi ngày lúc 20h trên các kênh chính thức của BTC. Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy, hoa hậu Phan Phương Oanh, á hậu Khánh Như, Trương Tâm Như sẽ đồng hành, đóng vai trò đại sứ văn hóa, dẫn dắt nội dung trong suốt series này.

Tại sự kiện, hoa hậu Phan Phương Oanh 'ghi điểm' bằng một cử chỉ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Khi thấy bà Julia Morley chuẩn bị ngồi xuống, Phương Oanh nhanh chóng tiến lại gần để điều chỉnh ghế, giúp bà có được tư thế thoải mái và an toàn nhất.

Đông đảo các người đẹp có mặt tham dự họp báo khởi động Miss World ở Việt Nam.

Có mặt tại buổi họp báo còn có các đại diện nhan sắc nổi bật gồm Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh, Miss World Vietnam 2024 Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh (Top 12 Miss World 2019), Miss World Vietnam 2018 Trần Tiểu Vy cùng nhiều hoa hậu, á hậu khác.

