Họp báo công bố vương miện Miss World Vietnam 2025 vừa diễn ra tại TPHCM. Tham dự sự kiện có dàn hoa - á hậu như Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, á hậu Huỳnh Minh Kiên, Thu Ngân và nam vương Phạm Tuấn Ngọc.

Top 48 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết cũng xuất hiện rạng rỡ, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục vương miện.

Hoa hậu Bảo Ngọc và vương miện Miss World Vietnam 2025.

Điểm nhấn của buổi họp báo là phần công bố vương miện dành cho tân Miss World Vietnam 2025. Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện cùng chiếc vương miện mang tên Trân hoa tứ quý - The blooms of four seasons.

Tác phẩm được hoàn thiện sau 2.160 giờ chế tác, đính kết 3.368 viên đá quý gồm kim cương tự nhiên, sapphire xanh tự nhiên và đá zirconia trên chất liệu vàng 750. Tổng thể thiết kế xử lý theo bố cục đăng đối - hướng tâm - vươn cao, tạo nhịp chuyển động mềm mại qua các lớp cánh hoa uốn lượn.

Bảo Ngọc giới thiệu vương miện Miss World Vietnam 2025:

Vương miện lấy cảm hứng từ hình tượng "vườn hoa bốn mùa" với bốn loài hoa được sắp đặt đầy dụng ý, đại diện cho hành trình phát triển của vẻ đẹp và bản lĩnh người phụ nữ.

Á hậu Huỳnh Minh Kiên cũng xuất hiện cùng 2 chiếc tiara dành cho á hậu 1 và 2. Tiara dành cho á hậu 1 lấy hoa hướng dương làm điểm nhấn trung tâm, hệ đá xanh lam - xanh ngọc - trắng đa lớp tôn vinh khí chất bản lĩnh và trí tuệ. Tiara của á hậu 2 mang vẻ đẹp mềm mại, trẻ trung với nền bạch kim tạo hiệu ứng lấp lánh như sương mai.

Á hậu Huỳnh Minh Kiên.

Bên cạnh vương miện, hoa đăng quang mang tên Lạc diệp cũng được giới thiệu tại sự kiện. Tên gọi gợi nhắc hình ảnh chim Lạc cổ xưa hòa quyện cùng "diệp" - dòng chảy của sự tiếp nối và vươn mình ra thế giới.

Sau họp báo, top 48 Miss World Vietnam 2025 bước vào các phần thi phụ gồm Người đẹp bản lĩnh, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao. Đêm trình diễn Dances of Vietnam - nơi 50 thiết kế trang phục được chọn từ cuộc thi cộng đồng sẽ cùng các thí sinh trình diễn - dự kiến diễn ra ngày 25/3. Chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến tổ chức ngày 29/3.

Ảnh, video: HM