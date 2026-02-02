Khoảng 7h04 ngày 26/1, tàu D914 đến ga Thượng Hải đúng giờ. Sau khi hành khách xuống tàu, trưởng tàu Ngô Gia Văn tiến hành kiểm tra theo quy định. Tại toa số 6, cô phát hiện một chiếc vali màu đen đặt sát tường, phía dưới giường số 27.

Khi nhấc chiếc vali ra, trưởng tàu nhận thấy trọng lượng quá nặng, một mình cô không thể di chuyển. Cô lập tức gọi thêm nhân viên hỗ trợ, đưa vali lên toa ăn và mở ra kiểm tra dưới sự giám sát của cảnh sát đường sắt, đồng thời bật thiết bị ghi hình, thông tin từ HK01.

Trưởng tàu phát hiện bên trong chiếc vali bị bỏ quên chứa rất nhiều vàng. Ảnh: HK01

Bên trong vali là hơn chục túi trang sức bằng vàng, được xếp ngay ngắn, mỗi túi nặng khoảng 1kg, tổng cộng 12kg vàng.

Trong lúc chuẩn bị báo cáo xử lý, bộ đàm của trưởng tàu phát thông báo "một hành khách đang tìm chiếc vali màu đen", với đặc điểm trùng khớp hoàn toàn. Khoảng 7h30, chủ nhân chiếc vali gọi lại trong trạng thái vô cùng lo lắng.

Theo xác minh, số vàng thuộc về một công ty trang sức. Một vài đại diện công ty nhận nhiệm vụ mang 7 thùng hàng triển lãm tới Thượng Hải. Khi xuống tàu, một nhân viên mới sơ suất, để quên thùng chứa vàng quan trọng nhất. Ngay sau đó, công ty đã cử người quay lại ga để nhận lại tài sản.

Dù hiểu áp lực thời gian trưng bày của doanh nghiệp, trưởng tàu Ngô Gia Văn khẳng định tài sản có giá trị đặc biệt lớn phải được bàn giao theo đúng quy trình. Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất giao nhận trực tiếp tại sân ga số 6 của ga Thượng Hải, bảo đảm đầy đủ khâu xác minh và an toàn.

Số lượng vàng bị bỏ quên trên tàu được kiểm kê kỹ càng trước khi bàn giao. Ảnh: HK01

Khoảng 1 giờ sau, đại diện công ty có mặt nhận lại số vàng sau khi đã đối chiếu, xác nhận chính xác. Việc bàn giao hoàn tất an toàn, đúng quy định.

Sau sự việc, trưởng tàu Ngô Gia Văn cho biết, đây là món đồ thất lạc có giá trị lớn nhất mà cô từng xử lý trong hơn 20 năm công tác trong ngành đường sắt.

Nhân dịp này, ngành đường sắt Trung Quốc khuyến cáo hành khách cần kiểm tra kỹ hành lý trước khi xuống tàu, đặc biệt là các vật dụng đặt dưới gầm giường hoặc sâu trong giá để đồ. Với tài sản quan trọng, có giá trị lớn, nên mang theo bên người.