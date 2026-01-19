Tôi và chồng kết hôn đã hơn 10 năm. Chồng tôi làm cho một tập đoàn đa quốc gia nên thường xuyên đi công tác nước ngoài dài ngày, có khi nửa năm đến 1 năm.

Từ ngày cưới, tôi sống chung với mẹ chồng. Tôi kinh doanh thời trang nên giờ giấc không quá bó buộc, có thể chăm sóc con. Chỉ có dịp cận Tết, tôi mới bận rộn. May mắn, mẹ chồng tôi dù đã gần 70 tuổi nhưng khỏe mạnh, luôn hỗ trợ con dâu việc nhà, chăm sóc cháu trai 10 tuổi.

Cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu của nhà tôi khá êm ấm. Hằng tháng, chồng gửi tiền về, tôi đều đưa mẹ 10 triệu tiền ăn uống, sinh hoạt chung và biếu riêng bà 5 triệu để tiêu tùy ý. Các khoản tiền điện, nước, mạng, tôi đều đóng.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu khác đi vài tháng gần đây.

Mẹ chồng tôi thường xuyên dậy rất sớm, có hôm mới 5-6h đã ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng bà đi tới tối muộn, về nhà trong tình trạng mệt mỏi, ít nói. Việc nhà bà cũng bỏ bẵng dần: không nấu cơm, quên thắp hương rằm - mùng 1, đón cháu muộn...

Tôi hỏi, bà chỉ nói chung chung: "Mẹ ra ngoài có chút việc" hoặc "Mẹ gặp lại bạn cũ". Tôi chỉ nhắn nhủ bà giữ sức khỏe, có việc gì cần thì cứ nói để các con hỗ trợ.

Hai tuần trước tôi về quê ngoại vì có người họ hàng qua đời đột ngột. Trước khi đi, tôi nhờ mẹ rất kỹ: "Sáng mai mẹ gọi cháu dậy sớm giúp con vì cháu có buổi thi học kỳ". Mẹ chồng tôi nói cứ yên tâm, bà lo được.

Sáng hôm sau, tôi đang ở đám ma thì giáo viên phụ trách xe buýt chuyên đón con gọi điện, giọng gấp gáp: "Chị ơi, sao hôm nay không thấy con ra điểm đón xe ạ? Xe chờ 5 phút rồi ạ".

Tôi vội vã gọi về cho mẹ chồng nhưng mẹ không nghe máy. Tôi mở camera trong phòng khách và sân thì thấy mẹ ra ngoài từ 5h, điện thoại di động thì quên trên bàn. Lòng nóng như lửa đốt, tôi phải nhờ hàng xóm trèo cổng vào nhà, gọi con dậy rồi chở cháu đến trường.

Đi hơn 10km, con bé đến nơi vừa kịp giờ nhưng mệt mỏi, tâm trạng lo sợ. Bài thi hôm đó, kết quả không như kỳ vọng của con. Tối đi học về, con bỏ cơm, nằm khóc, tiếc công ôn tập kỹ càng.

Mẹ chồng U70 đi xếp hàng mua vàng từ 5h. Ảnh minh họa

Sự việc khiến tôi bức xúc, mẹ chồng rất ngại với tôi nên đành phải nói rõ sự tình. Bà nói, sáng sớm ra ngoài là để xếp hàng mua vàng. "Giá vàng đang lên, mẹ phải tranh thủ mua tích lũy, đợi khi giá cao thì bán lấy lãi", mẹ nói.

Tôi cũng đã kiểm tra vàng và giấy tờ mua vàng mẹ cất trong két, đều là của thương hiệu uy tín.

Chồng tôi thở dài, khuyên mẹ giữ sức khỏe, cẩn trọng tiền bạc. Tôi cũng không nói gì thêm. Tôi nghĩ rằng mẹ muốn lo xa cho tuổi già, cho con cháu, thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cái gì quá cũng không tốt.

Mấy hôm trước tôi đau bụng dữ dội giữa đêm, đứng không vững. Mẹ chồng hốt hoảng gọi xe đưa tôi vào viện. Trước khi đi, tôi nhờ mẹ mang theo tiền mặt lo viện phí. Bởi tôi mới gửi mẹ 20 triệu để chi tiêu, sắm Tết dần cách đó 1, 2 ngày. Mẹ tôi ậm ừ. Tôi quá đau nên không để ý gì thêm.

Bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm đại tràng cấp tính, phải nhập viện. Tôi gọi em gái vào chăm còn để mẹ về trông cháu. Sáng hôm sau, khi đã qua cơn đau, tôi gọi nhờ mẹ mang đồ ăn và tiền vào thanh toán viện phí. Tôi vừa dồn tiền nhập đợt hàng lớn nên trong tài khoản cũng không còn. Tôi cũng không dám gọi điện cho chồng vì sợ anh ở xa lo lắng, ảnh hưởng công việc.

Tới gần trưa, mẹ chồng tôi vào với một hộp cháo mua vội ở cổng viện. "Mẹ mua vàng nên không có sẵn tiền mặt trong nhà. Sáng mẹ định bán nhưng không được giá tốt. Bán thì tiếc quá con ạ. Hay con gọi ai vay tạm, vài hôm nữa mẹ bán vàng rồi trả cho", mẹ chồng tôi nói.

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại. Tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng. Tôi có thể vay bố mẹ đẻ, em gái hay bạn bè số tiền viện phí nhưng rõ ràng, mẹ chồng là người kề cận sớm tối. Tôi đều đặn đưa tiền cho bà lo việc nhà vậy mà bà say mê mua vàng. Khi con dâu ốm đau đột ngột, bà lại đong đếm tiền lãi bán vàng, chần chừ vì "chưa được giá".

Suốt hơn 10 năm nay, tôi chăm sóc, yêu thương bà như ruột thịt, chưa bao giờ tiếc tiền đầu tư sức khỏe cho bà, vun vén gia đình.

Tôi không biết sau cơn sốt giá vàng này, mẹ tôi sẽ lãi được bao nhiêu, nhưng tôi chắc chắn, tình cảm tôi dành cho mẹ chồng bị tụt xuống rất sâu.

Độc giả P.H

