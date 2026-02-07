Chuyến bay SAS SK2590, dự kiến ​​khởi hành từ Brussels (Bỉ) đến Copenhagen (Đan Mạch) đã bị hủy vào tối 5/2.

Chiếc máy bay Airbus A320neo chở 165 người đã cố gắng rời khỏi đường lăn - lối đi vốn chỉ được sử dụng để máy bay di chuyển trên mặt đất chứ không phải để cất cánh hoặc hạ cánh.

Theo Air Live, máy bay đã đạt tốc độ tối đa khoảng 200km/giờ trước khi đột ngột dừng lại. Phi hành đoàn nhận thấy họ đã đi sắp hết chiều dài mặt đường vì đường lăn vốn ngắn hơn đường băng. Kết quả, máy bay trượt một phần ra khu vực cỏ, hệ thống phanh bị quá nhiệt.

Hành khách Simon Berneblad Mandegård, người có mặt trên chuyến bay, kể lại với NeedToKnow: “Sân bay khi đó chịu áp lực lớn do tuyết rơi và tình trạng chậm chuyến, không khí rất căng thẳng.

Máy bay lăn bánh như bình thường, vào vị trí rồi bất ngờ tăng tốc như chuẩn bị cất cánh. Nhưng khi đạt tốc độ khá cao, rõ ràng có điều gì đó không ổn. Phi công bất ngờ phanh gấp, cả khoang cảm nhận rõ lực hãm".

Hành khách rời khỏi máy bay sau sự cố. Ảnh: NeedToKnow

Simon cho biết lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo lời anh, phi công thông báo với hành khách rằng trong 28 năm bay, ông chưa từng gặp tình huống tương tự, đồng thời nhận định có thể đã xảy ra sự hiểu nhầm trong liên lạc với tháp kiểm soát không lưu.

“Hành khách đều an toàn, nhưng đó chắc chắn là một trong những tình huống căng thẳng nhất tôi từng trải qua trên máy bay”, Simon nói thêm.

Nhiều hành khách khác mô tả khoảnh khắc hủy cất cánh là “kinh hoàng”. Không có ai bị thương và chuyến bay sau đó đã bị hủy.

Hãng hàng không SAS xác nhận đã xảy ra một "sự cố bất thường". Các chuyến bay thay thế đi Copenhagen đã được bố trí cho hành khách.

SAS cho biết thêm: "An toàn là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi. Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ toàn diện, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương để làm rõ toàn bộ diễn biến sự việc".