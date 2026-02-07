Sue Ross - một chuyên gia du lịch chia sẻ, cô đã bị kẻ gian lấy cắp tài sản lúc đang ngủ trong chuyến đi gần đây tới đảo St Lucia - hòn đảo thiên đường của vùng Caribbean.

Cô lên tiếng cảnh báo du khách cần kiểm tra kỹ không gian xung quanh trước khi đi ngủ, đặc biệt là phụ nữ du lịch một mình.

Theo Sue, kẻ đột nhập đã lẻn vào căn hộ nơi cô lưu trú và lấy đi nhiều đồ vật có giá trị. Dù mô tả trải nghiệm này là "kinh hoàng" nhưng cô cho rằng mình vẫn "rất may mắn" vì tên trộm chỉ nhắm tới tài sản và không gây tổn hại đến tính mạng.

Một trong những nguyên tắc an toàn tại khách sạn mà cô thừa nhận từng bỏ qua, nhưng hiện khuyến cáo mọi người nghiêm túc thực hiện, là đảm bảo tất cả cửa sổ luôn được khóa chặt vào ban đêm.

"Tôi nhận ra nên sử dụng điều hòa hoặc quạt để lưu thông không khí. Tôi sẽ không bao giờ mở cửa sổ vào ban đêm nữa.

Tôi sẽ chỉ mở cửa sổ khi hoàn toàn chắc chắn rằng không có sự việc tương tự xảy ra. Nếu phòng không có điều hòa hay quạt thì bạn nên chọn ở phòng càng cao càng tốt, vừa an toàn, vừa dễ đón gió mát", Sue chia sẻ.

Ngoài việc khóa cửa sổ, trong cuộc trao đổi với Daily Express, Sue cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kéo rèm cửa, như tạo một lớp bảo vệ bổ sung.

Du khách nên cẩn trọng kiểm tra phòng trước khi ngủ. Ảnh minh họa: FP

Dù các phòng ở tầng cao thường tạo cảm giác an toàn hơn, kẻ gian vẫn có thể tiếp cận thông qua ban công hoặc lối thoát hiểm. Do đó, các biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện đầy đủ trước khi đi ngủ.

Một cách răn đe đơn giản khác là chèn cửa bằng chặn cửa cao su, hoặc loại có gắn chuông báo động đối với những người sẵn sàng chi thêm tiền cho hệ thống an ninh hiệu quả hơn. Ngoài ra, đặt một chiếc ghế tựa vào tay nắm cửa cũng có thể khiến kẻ trộm nản lòng.

Theo Sue, kẻ trộm thường nhắm tới những nơi dễ tiếp cận, ít trở ngại. Việc tạo ra nhiều "rào cản" sẽ khiến chúng dễ nản chí.

Trong khi đó, một nữ du khách giàu kinh nghiệm khác đã chia sẻ trên nền tảng Reddit về cách riêng để giữ an toàn khi phụ nữ đi du lịch một mình.

Cô khuyên nữ du khách nên hạn chế tối đa việc đeo trang sức khi ra nước ngoài, đồng thời gợi ý phụ nữ có thể đeo nhẫn cưới giả, giá rẻ, đặc biệt với những người lo ngại bị đàn ông quấy rối.

Theo lý giải của cô, một số người đàn ông có thể hiểu sai rằng, phụ nữ đi du lịch một mình đang tìm kiếm mối quan hệ tình cảm. Việc đeo nhẫn giúp du khách tránh được sự để ý "không cần thiết" của một số đối tượng.

Khi gặp tài xế taxi khiến bản thân cảm thấy không an toàn, nữ du khách này khuyên nên “diễn xuất nhẹ” để trấn an tinh thần và tự bảo vệ mình.

Cô cho biết, nếu rơi vào một chuyến taxi đáng ngờ, cô thường giả vờ gọi điện cho người quen sắp gặp, chẳng hạn nói: “Con sắp tới rồi, bố ạ” hoặc “Gặp anh ở đó nhé, chồng yêu”.

Theo cô, điều quan trọng là không để người khác biết mình đang đi một mình và sẵn sàng “nói dối” để thoát khỏi những tình huống đáng ngờ khi cần thiết.