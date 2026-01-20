Tháng 1, vợ chồng diễn viên Diễm My - doanh nhân Hà Tôn Đức kỷ niệm 32 năm ngày cưới. Nhân dịp đặc biệt này, cả hai thực hiện bộ ảnh kỷ niệm với phong cách tối giản, sang trọng, lấy hai gam màu trắng - đen làm chủ đạo.

Trong loạt ảnh, doanh nhân Hà Tôn Đức xuất hiện lịch lãm với vest cổ điển, trong khi Diễm My ghi dấu ấn bằng những thiết kế tinh tế của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, kết hợp trang sức đồng điệu. Theo nữ diễn viên, những dịp kỷ niệm là khoảng thời gian để hai vợ chồng chậm lại, dành cho nhau sự riêng tư, cùng ôn lại hành trình đã qua. Có năm, họ tổ chức tiệc ấm cúng với sự hiện diện của người thân và bạn bè thân thiết.

Trước khi tổ chức hôn lễ vào năm 1994, Diễm My và Hà Tôn Đức có 3 năm hẹn hò. Khi ấy, Diễm My đang ở đỉnh cao sự nghiệp, còn ông xã ở giai đoạn đầu phát triển công việc tại Việt Nam sau thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài.

Với người hoạt động nghệ thuật, việc giữ gìn một cuộc hôn nhân bền vững luôn là thử thách. Sau khi lập gia đình, Diễm My dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm, trọn vẹn với vai trò làm vợ, làm mẹ. Vợ chồng chị có hai con gái là Hà Thùy My (sinh năm 1995) và Hà Quế My (sinh năm 2000), hiện đều đã tốt nghiệp đại học tại Mỹ và sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Suốt nhiều năm qua, Diễm My và ông xã chọn cách sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ đời tư. Cả hai quan niệm gia đình là điều thiêng liêng cần được gìn giữ để các thành viên có được sự bình yên. Doanh nhân Hà Tôn Đức hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, chỉ đồng hành cùng vợ trong một số sự kiện đặc biệt.

Nhìn lại chặng đường hôn nhân, Diễm My bày tỏ sự biết ơn và may mắn. Chị thừa nhận đã có những trăn trở khi lựa chọn lùi lại phía sau sự nghiệp ở thời điểm rực rỡ nhưng chưa từng hối tiếc. Theo chị, gia đình là giá trị nền tảng, tạo điều kiện cho cả hai cùng phát triển bền vững.

Chính hậu phương vững chắc ấy giúp Diễm My an tâm trở lại với nghệ thuật, tự do hơn trong các lựa chọn nghề nghiệp. “Sự hạnh phúc, tự do trong sự nghiệp của tôi không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn từ nền tảng gia đình”, nữ diễn viên chia sẻ.

Vợ chồng Diễm My cùng chung quan điểm về vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng và định hình nhân cách con trẻ. Chị tin rằng một mái ấm hạnh phúc sẽ tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho con trên hành trình trưởng thành, đồng thời hy vọng bản thân và chồng sẽ là nguồn cảm hứng tích cực cho các con trong tương lai.

Ở đời sống thường nhật, cả hai theo đuổi lối sống tối giản, ưu tiên thời gian cho gia đình. Diễm My cho biết chị luôn nhận được sự tôn trọng, ủng hộ từ ông xã trong công việc, đam mê và các lựa chọn cá nhân. Ngược lại, việc chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu luôn được đặt lên hàng đầu – yếu tố mà chị cho rằng giữ vai trò then chốt để hôn nhân bền vững.

Với Diễm My, 32 năm hôn nhân cũng là chừng ấy thời gian chị học hỏi từ bạn đời: từ cách tư duy, cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống đến sự bao dung, vị tha và cách vượt qua những thử thách không tránh khỏi trong đời sống vợ chồng. Qua từng chặng đường, cả hai đều nhận ra mình trở nên trọn vẹn hơn khi cùng sống vì nhau, vì con.

Ở hiện tại, nữ diễn viên cho biết vợ chồng chị đang tận hưởng giai đoạn an yên khi các con đã trưởng thành, độc lập. Chị không mong cầu nhiều hơn, chỉ mong tiếp tục gìn giữ hạnh phúc gia đình.

"Phụ nữ ngày nay bản lĩnh và giỏi giang hơn rất nhiều. Dù ở thế hệ nào, nếu phía sau luôn có gia đình là nơi sẻ chia niềm vui, nâng đỡ khi vấp ngã thì đó đã là hạnh phúc lớn lao. Với tôi, mọi nỗ lực dành cho gia đình đều xứng đáng", Diễm My nói.