Ngày 22/8, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức tọa đàm Ký ức 80 năm - Mùa thu lịch sử, nhân kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 nhằm tôn vinh truyền thống, lan tỏa tình yêu với Hà Nội và đất nước đến thế hệ trẻ.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Thị Sự - Phó Tổng Giám đốc TTXVN khẳng định: "Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến đã đi vào lịch sử như một biểu tượng của khát vọng hòa bình. Những ngày thu 80 năm trước, từ Thủ đô, ngọn lửa cách mạng đã bùng lên, tạo ra mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam”.

Các diễn giả tại tọa đàm.

Bà nhấn mạnh, tọa đàm không chỉ là dịp tri ân những giá trị bất diệt của Cách mạng Tháng Tám mà còn nhằm tôn vinh bản lĩnh, khí phách và khát vọng vươn lên của người Hà Nội; đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thêm yêu, tự hào và cùng nhau xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Hà Nội - tâm điểm của những bước ngoặt lịch sử

Ôn lại thời khắc lịch sử năm 1945, GS.TS Vũ Minh Giang khẳng định khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội có ý nghĩa quyết định, tạo đà cho thắng lợi trên cả nước. "Trong bất kỳ sự kiện trọng đại nào, những diễn biến ở Thủ đô gần như luôn giữ vai trò then chốt. Với Cách mạng Tháng Tám, thời khắc quan trọng nhất cũng chính là ở Hà Nội", ông phân tích.

Ông cũng nhắc lại những dấu mốc tiếp nối sau ngày 19/8/1945: phong trào Bình dân học vụ, lễ khai giảng đầu tiên của nền đại học cách mạng tại Hà Nội (11/1945), khởi đầu cho sự hình thành Trường Đại học Quốc gia Việt Nam - đại học đa ngành đầu tiên dưới chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Theo GS. Giang, đó là những bước đi đặt nền móng cho khát vọng nâng cao dân trí, dựng xây một quốc gia giàu mạnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cũng nhấn mạnh, cần nhìn Hà Nội không chỉ từ vai trò lịch sử mà cả giá trị văn hóa. "Hà Nội là trung tâm văn hóa của cả nước, nơi hội tụ và lan tỏa, điều tiết hệ giá trị chung của dân tộc. Với trầm tích văn hóa sâu dày, Hà Nội đã và đang biến sức mạnh văn hóa thành lợi thế trong kỷ nguyên phát triển mới", ông nói.

Văn hóa Hà Nội qua lăng kính nghệ sĩ

Tại tọa đàm, nhiều văn nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc đặc biệt về Hà Nội. NSƯT Cao Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, nhận định: "Các thế hệ nghệ sĩ luôn có ý thức phản ánh, gìn giữ những nét tinh tế, hào hoa và sâu lắng của Thủ đô. Không phải ngẫu nhiên mà các tác phẩm văn học, điện ảnh về Hà Nội luôn thấm đẫm tinh thần ấy".

Ở tuổi 81, NSND Thanh Tú – người từng vào vai chị Nhu trong bộ phim Sao tháng Tám – xúc động cho biết: "Tôi hạnh phúc vì đã được hóa thân trong một tác phẩm giúp các thế hệ sau có thể hình dung về Cách mạng Tháng Tám bằng hình ảnh nghệ thuật chứ không chỉ qua tư liệu. Khi tác phẩm chạm tới tâm thức người xem, đó là hạnh phúc lớn nhất của người nghệ sĩ".

NSND Thanh Tú.

Ở góc nhìn thế hệ trẻ, TS. Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định thanh niên Hà Nội từ xưa đến nay luôn tiên phong trong những thời khắc lịch sử trọng đại: từ Đại tướng Nguyễn Quyết ở tuổi 23, những nữ sinh treo quốc kỳ năm 1945, cho đến lớp trẻ trong phong trào "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" hay "Ba sẵn sàng, Ba đảm đang" sau này.

"Lịch sử đã bồi đắp cho thanh niên Hà Nội hành trang và truyền thống để hôm nay họ ý thức hơn về trách nhiệm và vinh dự của mình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khoa học - công nghệ phát triển, thanh niên Hà Nội có nhiều cơ hội để phát huy truyền thống, khẳng định bản thân và đóng góp cho cộng đồng", ông nhấn mạnh.

Kết thúc tọa đàm, TS. Nguyễn Văn Phong gửi gắm tới thế hệ trẻ thông điệp "Tự tin - Dấn thân - Cống hiến". Ông cho rằng, đó chính là chìa khóa để thanh niên Hà Nội trong mọi hoàn cảnh đều trưởng thành, khẳng định mình và góp phần dựng xây đất nước.

Ảnh: BTC