Thông tin đưa ra tại đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức ngày 22/8.

Đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, là dấu mốc chính trị quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một Đảng bộ mới sau khi tỉnh được sáp nhập, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen.

Đột phá tư duy, quyết liệt hành động để vượt qua khó khăn

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ UBND tỉnh là sáp nhập, hợp nhất địa giới hành chính, đặt ra những yêu cầu mới về quản lý, tổ chức bộ máy và văn hóa công vụ.

Từ ngày 1/7, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai được thành lập gồm 100 tổ chức cơ sở đảng với 10.032 đảng viên. Đến nay, toàn Đảng bộ có 74 tổ chức cơ sở đảng, 10.813 đảng viên.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: H.P

Khối lượng công việc sau sáp nhập là rất lớn. Tuy nhiên, Đảng bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành kịp thời quy chế, chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc; phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy viên.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm việc với tinh thần “hết việc không hết giờ”, không quản ngày đêm, ngày nghỉ để bảo đảm công việc được thông suốt từ tỉnh đến cơ sở…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ UBND tỉnh sau khi thành lập. Ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn cơ sở đảng, duy trì kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm hoạt động công vụ thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, đây là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, tạo khí thế ngay từ những ngày đầu hình thành Đảng bộ mới.

Ông lưu ý nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều khó khăn, thách thức và nhấn mạnh: “Những khó khăn, thách thức nêu trên đòi hỏi toàn Đảng bộ UBND tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đột phá tư duy, đổi mới, quyết liệt hành động để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu đề ra”.

5 trụ cột phát triển

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai xác định phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, kiên định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Các chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra đầy thách thức nhưng có tính khả thi: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người 6.300 - 6.500 USD...

Đến năm 2030, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 trên 17 tỷ USD.

Về xã hội - môi trường: tỷ lệ đô thị hóa trên 45%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 75,2%; bảo hiểm y tế bao phủ 98% dân số; tỷ lệ che phủ rừng 46,5%.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: H.P

Đảng bộ xác định 5 trụ cột phát triển gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; du lịch chất lượng cao; dịch vụ cảng - logistics; phát triển đô thị nhanh, bền vững.

Đồng thời, 4 khâu đột phá chiến lược được đề ra là thể chế hóa các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư mạnh mẽ vào kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện.

Song hành với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng được coi là then chốt. Đảng bộ chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao tinh thần nêu gương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác kết nạp đảng viên mới được đẩy mạnh, đặc biệt trong lực lượng thanh niên, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số…

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại đại hội. Ảnh: H.P

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Đảng bộ cần "thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, gương mẫu đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; khơi dậy khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá" để đưa Gia Lai trở thành một trong những địa phương phát triển khá của cả nước trong thời kỳ mới.

"Với sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể; cùng sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 quyết tâm đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm, đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" - Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng.