LỜI TÒA SOẠN: Các nghệ sĩ hoạt động trong ngành công an luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả nhờ đặc thù công việc của mình. Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân VietNamNet triển khai loạt bài về các nghệ sĩ đã, đang công tác trong ngành công an và quen thuộc với khán giả cả nước thông qua những vở kịch và bộ phim... để nghe họ chia sẻ về công việc và đời sống riêng.

Trung tá Trịnh Huyền

- Trịnh Huyền ít xuất hiện nhiều trên truyền thông và công chúng, tại sao vậy?

Vì tôi chưa có số là ngôi sao! (Cười) Đùa vậy thôi! Tôi thấy mình có nhiều hạn chế như gương mặt không thực sự cân đối, người nhỏ, không phù hợp lên hình để đóng những vai chính. Tính tôi cũng nhát, khép mình nên ít có cơ hội mở rộng mối quan hệ và giới thiệu mình đến mọi người. Và có lẽ, tôi chưa có đủ duyên để có những vai diễn hay, hợp với mình.

- Con đường nghệ thuật của chị khá trắc trở nhưng chị vẫn luôn hạnh phúc với mỗi vai diễn. Điều gì khiến chị suy nghĩ được tích cực như vậy?

Tôi nghĩ rằng mọi điều đến với mình đều do duyên, vì vậy tôi sống tuỳ duyên, vui vẻ đón nhận cả may mắn và chưa may mắn. Nhiệm vụ của diễn viên là thể hiện nhân vật qua các vai diễn. Vì vậy, vai diễn dù chính hay phụ đều là nghề nghiệp của mình. Đã là nghề nghiệp có nghĩa nó sẽ gắn với cuộc đời. Muốn cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc thì mình phải hạnh phúc với công việc và cụ thể là với mỗi vai diễn. Từ suy nghĩ vậy, tôi luôn tận tâm, nghiêm túc và hạnh phúc với mỗi vai diễn.

- Chị hay truyền năng lượng và tình yêu nghề như thế nào cho đồng nghiệp?

Tôi nhận vai phụ hay vai chính đều có một suy nghĩ chung: Nhân vật mình thể hiện là ai? Mình phải làm gì để người xem tin nhân vật đó là thật trong tác phẩm. Vì vậy, tôi luôn tận tâm cho mỗi vai diễn từ khi tập đến khi biểu diễn. Có những lúc tập kịch trên sàn diễn mà có bạn đồng nghiệp còn trêu: Em tập mà diễn cháy sàn thế ai mà theo em được? Chị lâu lắm không được diễn sao mà khát diễn thế?...

Ngoài ra, tôi luôn đề nghị bạn diễn chung hãy cứ tập như thật vì tôi không sợ đau, sợ mệt. Bảo Thanh đã không ít lần nói tôi: Mỗi lần tập mệt, nhìn xuống thấy người chị của chúng ta là lại có động lực tập tiếp.

Trung tá Trịnh Huyền rạng rỡ ở tuổi 45.

- Hiện tại, chị đang kiêm cả vị trí biên kịch. Làm như thế nào để chị giữ được ngọn lửa với nghề?

Có thể nói, trong cái rủi, có cái may! Vì không được diễn nhiều những vai diễn hay như mình mong muốn mà bao mơ ước được dồn vào các nhân vật tôi tạo ra. Đó là lý do tôi muốn lấn sân sang lĩnh vực biên kịch. Tôi viết để thể hiện đam mê sáng tạo nhân vật trên giấy qua con chữ và đang tiếp tục học hỏi để nhiều hơn những nhân vật của mình được sống trên sân khấu!

- Trong phim "Có anh nơi ấy bình yên" đang được chiếu trên VTV, vai bí thư xã của chị được nhiều người biết đến. Trong cuộc sống đời thường, khán giả có hay gọi chị như trong phim không?

Tôi vui lắm vì đã được góp mặt trong một bộ phim được chiếu trên giờ vàng của VTV. Vì vậy mà lượng tương tác trên Facebook nhiều hơn. Sau khi phim được phát sóng, mọi người đều gọi tôi là bà bí thư xã. Ở khu phố tôi sống cũng vậy, có người còn khiến mình ngớ người ra một lúc khi hỏi: Bà bí thư hôm nay không họp mà ở đây à? Không ngờ vai diễn nhỏ nhất phim lại có "quyền lực to lớn" đến vậy!

Hạnh phúc muộn màng

Gia đình hạnh phúc của Trung tá Trịnh Huyền.

- Lý do gì mà 37 tuổi chị mới lập gia đình? Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống gia đình?

Trông hôn nhân có lẽ chữ duyên được thể hiện rõ nhất! Khi mình khao khát, tìm kiếm thì hôn nhân không đến. Khi mình buông, không nghĩ đến thì nó lại đến. Chuyện kết hôn của tôi như là món quà mà vũ trụ trao tặng. Hiện tại tôi hạnh phúc với gia đình khi có chồng và mẹ chồng yêu thương, tôn trọng; có 2 em bé, một trai, một gái ngoan ngoãn, khoẻ mạnh. Tất cả mọi người đều tạo điều kiện để mình tự do trong cuộc sống và công việc.

- Chị chăm sóc và dạy dỗ các con như thế nào để theo đuổi lối sống tích cực?

Tôi nghĩ mọi lời răn dạy không đủ mạnh bằng việc mình làm. Chính vì vậy, tôi tạo một lối sống tích cực hàng ngày để các con thấy mẹ chúng là người năng động, vui vẻ, hay cười, suy nghĩ và hành động thiện lành, chân thành và biết yêu thương và dần chúng sẽ cảm nhận và làm theo.

- Trên mạng xã hội, chị hay đăng các ảnh chị với thiên nhiên. Phải chăng đó là niềm hạnh phúc của chị trong cuộc sống?

Tôi nhìn gì về thiên nhiên lúc nào cũng thấy đẹp: từ những cỏ cây hoa lá quanh nhà mình ở, con đường mình đi hay từ tiếng chim líu lo mỗi sáng được nghe khi thức dậy. Tất cả đều khiến tôi thấy hạnh phúc, thấy vui và biết ơn tất cả. Tôi yêu thiên nhiên, chính vì vậy, nếu có dịp, nơi tôi đến là nơi có thiên nhiên tươi đẹp thay bằng phố xá sầm uất. Tôi đặc biệt yêu biển. Biển khiến tôi thành đứa trẻ tự do, vô lo nhưng cũng biển làm mình run rẩy, sợ hãi...

Nghệ sĩ đặc biệt yêu thiên nhiên.

- Chị duy trì thói quen sinh hoạt như nào để bản thân luôn giàu năng lượng?

Tôi nhận thấy lối sống thuận tự nhiên tốt nhất cho mình, làm mình thay đổi tích cực. Nếu không bận vì công việc, tôi luôn ngủ trước 11h đêm và thức dậy lúc 4 rưỡi-5h sáng. Tôi ngồi thiền và tập thể dục. Được tập thể dục trong nắng sớm đến vã mồ hôi khiến mình có nhiều năng lượng và khoẻ mạnh về thân và trí. Tôi đọc, nghe, xem... những điều tích cực và tránh xa tiêu cực... Tôi thực hành lòng biết ơn mỗi ngày vì với tôi mình được sống là điều hạnh phúc!

- Ngôn ngữ tình yêu chị dành cho gia đình và đồng nghiệp như thế nào?

Chân thành và yêu thương. Bởi tôi nghĩ chỉ có sự chân thành mới khiến mọi mối quan hệ bền lâu. Chỉ có yêu thương mới làm mình hạnh phúc!

Trịnh Huyền trong "Có anh nơi ấy bình yên":

Ảnh: NVCC