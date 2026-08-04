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Bà Nguyễn Thị Hà - người phụ nữ hơn 30 năm gắn bó với nghề giúp việc gia đình

Hơn 30 năm gắn bó với nghề bằng sự tử tế

Ít ai biết rằng, người phụ nữ luôn nở nụ cười hiền hậu ấy đã ngoài 60 tuổi và dành trọn thanh xuân của mình để giúp việc cho các gia đình. Từ chăm trẻ nhỏ, chăm người già, có những gia đình bà gắn bó suốt gần 10 năm.

Sinh ra tại Thái Bình cũ (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), bà Hà bén duyên với nghề từ những năm còn trẻ khi lên Hà Nội tìm việc để phụ giúp gia đình. Ngày ấy, nghề giúp việc vẫn còn nhiều định kiến, không ít người cho rằng đây là công việc vất vả, ít được coi trọng. Thế nhưng với bà Hà, lao động chân chính luôn đáng được trân trọng.

“Mình không bao giờ mặc cảm với công việc của mình đâu, mình cứ làm việc phải hết tâm, tận tâm với công việc của mình thì không có mặc cảm gì với công việc cả. Làm ra được đồng tiền chính đáng thì không có gì phải hổ thẹn cả”, bà Hà chia sẻ. Chính suy nghĩ giản dị ấy đã giúp bà gắn bó với nghề, đi qua nhiều gia đình và để lại những tình cảm khó quên.

Bà Hà chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm với công việc của mình

Hơn ba thập kỷ đứng trong căn bếp của nhiều gia đình, bà Hà luôn coi việc chăm sóc bữa cơm là cách gửi gắm sự quan tâm đến mọi người. Bà tỉ mỉ từ việc lựa chọn nguyên liệu, học thêm những món ăn mới đến tìm hiểu các mẹo làm bếp trên mạng để bữa cơm vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe.

Điều khiến bà Hà tự hào không phải là số năm làm nghề, mà là những mối quan hệ được vun đắp bằng sự chân thành.

Với kinh nghiệm chăm sóc nhiều gia đình khác nhau của mình, bà chia sẻ bí kíp chăm trẻ và chăm người già của mình: “Yêu trẻ trẻ đến nhà, quý già thì già để phúc. Theo tôi nghĩ trẻ cũng thế mà già cũng thế. Sống phải biết quý trọng. Trẻ con như tờ giấy trắng, mình muốn vẽ lên cái gì thì nó được cái đấy. Vậy nên mình phải dạy dỗ nó những điều hay, điều tốt. Còn đối với người già thì mình phải quý trọng, giúp đỡ, chăm sóc tận tình, hết tâm của mình với người già coi như đó là bố mẹ của mình”.

Khoảnh khắc giản dị trong công việc hằng ngày của bà Hà

“Tình yêu thương cho đi nhận lại không bao giờ mất đâu”

Với bà Hà nghề giúp việc giống như nghề làm dâu trăm họ và bà đặt ra tiêu chí của nghề giúp việc bằng chính kinh nghiệm của mình: “Theo tôi nghĩ, nghề giúp việc này là phải sống thật thà, sống có tâm có đức, sạch sẽ, nhẫn nhịn và luôn chu toàn. Tâm là phải thương yêu quý trọng gia đình các thành viên trong gia đình, coi các con các cháu như ruột thịt. Người ta bảo, cho đi để nhận lại nên tình yêu thương cho đi nhận lại không bao giờ mất đâu”.

Hiện tại, bà Hà đang giúp việc cho một gia đình tri thức tại Hà Nội, gắn bó với các cháu cũng được gần 5 năm, chăm bẵm các cháu nhỏ trong gia đình từ tấm bé nên các cháu cũng dành tình cảm đặc biệt cho bà Hà: “Lúc nào cũng chỉ bà Hà thôi. Nó chỉ sợ bà về quê ấy!”. Tình cảm đó còn được thể hiện qua những bức vẽ các cháu tặng bà.

Bức thư nhỏ chứa đựng tình cảm lớn mà các cháu dành cho bà Hà

Từ người giúp việc trở thành người thân của nhiều gia đình

Dù chưa từng lập gia đình và không có con ruột, bà Hà lại có "rất nhiều đứa con" theo một cách đặc biệt. Bà Hà nhớ mãi câu chuyện về cậu bé Thuận, bà chăm từ tấm bé. Bố Thuận mất sớm, mẹ Thuận bận rộn với công việc mưu sinh nuôi gia đình. Bà Hà chăm sóc hai anh em từ việc nhà cửa, học hành đến những lúc ốm đau, nhiều khi thay mẹ đi họp phụ huynh. Tất cả tình cảm đó được đền đáp bởi câu nói của Thuận.

“Thuận bảo sau này có tiền sẽ xây nhà 9 tầng, cho bác ở tầng 2 vì chân bác đau. Nghe vậy thấy mát ruột lắm! Tôi coi các cháu như con mình”, bà Hà kể.

“Tôi nghe có bài hát gì trên tivi - từ người thương biến thành người dưng nhưng đối với tôi thì ngược lại - từ người dưng lại thành người thân”, bà Hà chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 60, bà Hà vẫn mong muốn tiếp tục làm công việc mình yêu thích thêm vài năm nữa. Sau đó, bà Hà sẽ về quê với làng xóm, họ hàng bên mảnh vườn nhỏ để chăn nuôi và vui với tuổi già về sau.

Bà Hà vẫn luôn trân trọng công việc đã gắn bó suốt hơn 30 năm

Hành trình hơn 30 năm gắn bó với nghề giúp việc của bà Nguyễn Thị Hà không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về một công việc vốn ít được chú ý, mà còn tôn vinh sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu thương của những người lao động thầm lặng đang góp phần vun vén hạnh phúc cho mỗi gia đình.

Phương Dung