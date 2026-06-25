Ông Clemens Tan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) chia sẻ về vai trò của đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong bối cảnh ngành chăn nuôi Việt Nam đang chuyển mình theo hướng hiện đại, tích hợp và có trách nhiệm.

Ông Clemens Tan, Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam

- Japfa hiện là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển chuỗi giá trị khép kín Thức ăn chăn nuôi - Trang trại - Thực phẩm tại Việt Nam. Theo ông, đâu là sức mạnh cốt lõi giúp Japfa vượt qua biến động thị trường, dịch bệnh và những chuyển đổi lớn của ngành chăn nuôi?

Câu trả lời rất rõ ràng: Japfa Việt Nam không ngừng đổi mới sáng tạo.

Đối với Japfa, đây không chỉ là khẩu hiệu truyền thông. Đó là cách chúng tôi vận hành mỗi ngày tại các nhà máy, trang trại và trong từng quyết định quản trị.

Chúng tôi tin rằng đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững không chỉ tạo động lực cho những giải pháp sản xuất hiệu quả hơn, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp, người chăn nuôi và cộng đồng, mà còn góp phần chuyển đổi ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, quy mô lớn và bền vững hơn.

Năm 2026, Japfa đánh dấu hành trình 30 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam

- Hiện nay, Japfa đang đẩy mạnh phát triển các trang trại quy mô lớn và ứng dụng công nghệ tự động hóa trong chăn nuôi. Có ý kiến cho rằng xu hướng này có thể tạo áp lực cạnh tranh đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Tôi tin rằng phát triển quy mô lớn và tự động hóa là chìa khóa để nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời tăng cường kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Đây cũng là định hướng được Chính phủ Việt Nam khuyến khích trong Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, an toàn sinh học và bền vững.

Đối với Japfa, người chăn nuôi là đối tác chiến lược và là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị khép kín Thức ăn chăn nuôi - Trang trại - Thực phẩm. Chúng tôi đang hợp tác với hơn 1.400 trang trại trên cả nước, giúp người chăn nuôi tiếp cận mô hình sản xuất hiện đại, minh bạch, nâng cao thu nhập và giảm thiểu rủi ro.

Tự động hóa không nhằm thay thế người chăn nuôi mà giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Khi các công việc thủ công được giảm bớt và quy trình được tối ưu, năng suất và thu nhập sẽ được cải thiện, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Japfa không chỉ cung cấp con giống chất lượng cao mà còn đồng hành cùng người chăn nuôi thông qua hỗ trợ kỹ thuật, thông tin thị trường và các giải pháp chăn nuôi toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững.

Ông Clemens chia sẻ về quá trình đổi mới và các ứng dụng trong vận hành, sản xuất tại sự kiện kỷ niệm 30 năm của Japfa Việt Nam

- Như ông vừa chia sẻ, giải pháp chăn nuôi toàn diện của Japfa tích hợp công nghệ và chuyên môn trên toàn chuỗi giá trị. Đây có phải là nền tảng giúp Japfa chủ động ứng phó biến động thị trường và tạo đà cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo?

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, giải pháp chăn nuôi toàn diện của Japfa tạo nên sự khác biệt nhờ hệ sinh thái tích hợp từ thức ăn chăn nuôi, trang trại đến thực phẩm.

Mô hình này giúp chúng tôi kiểm soát chất lượng, tăng cường truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ đó mang đến những sản phẩm an toàn, chất lượng và đáng tin cậy cho khách hàng, người tiêu dùng, đồng thời tạo giá trị bền vững cho ngành chăn nuôi.

Chất lượng gà con liên tục được cải tiến thông qua việc ứng dụng các giải pháp công nghệ.

- Trong bối cảnh dịch bệnh, giá nguyên liệu thô biến động và áp lực ESG từ các thị trường quốc tế, ngành chăn nuôi đang đối mặt với nhiều rủi ro. Japfa đang chuẩn bị như thế nào cho tương lai?

Chúng tôi đã dự báo trước những thay đổi của thị trường và chủ động chuẩn bị để thích ứng. Hiện nay, chúng tôi chuyển dịch theo hướng chăn nuôi quy mô lớn, đồng thời áp dụng các hệ thống quản lý nhằm kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tại Việt Nam, chúng tôi đã hoàn thành đánh giá vòng đời cho chuỗi giá trị gia cầm và heo nhằm xác định các cơ hội giảm tác động môi trường, đồng thời hỗ trợ mục tiêu ESG. Chúng tôi tin rằng tăng trưởng phải đi đôi với phát triển bền vững.

Với chúng tôi, phát triển bền vững không chỉ là bảo vệ môi trường mà còn tạo sinh kế ổn định cho người chăn nuôi, góp phần phát triển cộng đồng nông thôn và hệ sinh thái nông nghiệp. Tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại lợi ích cho người chăn nuôi, người tiêu dùng và Việt Nam.

Lê Vân (thực hiện)