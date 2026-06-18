NATIF (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đang triển khai khảo sát nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp từ 17/6/2026 đến 30/6/2026.

Khảo sát sẽ là cơ sở để quỹ tổng hợp nhu cầu thực tiễn, đề xuất kế hoạch tài trợ, hỗ trợ năm 2027. Từ đó, NATIF sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

NATIF đang triển khai khảo sát nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp từ 17/6/2026 đến 30/6/2026. Ảnh chụp màn hình

Các doanh nghiệp được khảo sát về 3 nội dung. Thứ nhất, hỗ trợ lãi suất vay cho các dự án ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ hai, hỗ trợ thông qua phiếu hỗ trợ tài chính (voucher) để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm thông qua việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường và khuyến khích người dùng trải nghiệm sản phẩm mới, dịch vụ mới.

Thứ ba, tài trợ với các nhiệm vụ đổi mới công nghệ; nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng; nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Đối tượng tham gia khảo sát gồm các doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Thông qua phiếu khảo sát này, các đơn vị có thể đề xuất nhu cầu tài trợ, hỗ trợ để tiếp cận các nguồn lực của Nhà nước cho hoạt động đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, các doanh nghiệp, tổ chức tham gia khảo sát cũng sẽ được cập nhật thông tin về các chương trình tài trợ, hỗ trợ của quỹ khi được triển khai theo quy định.

Tham gia khảo sát trực tuyến tại đây.