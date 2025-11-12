Sức hút lan tỏa ngay từ ngày đầu Hội chợ mùa Thu 2025

Trong suốt 10 ngày sự kiện, gian hàng của Tổng công ty VTC là “tâm chấn của sự kiện”, một trong những điểm đến được yêu thích nhất, khẳng định vị thế tiên phong của VTC trong lĩnh vực truyền thông và văn hóa số tại Việt Nam

Được đặt tại Sảnh Trung tâm - Nhà Kim Quy, gian hàng VTC nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ những ngày đầu mở cửa. Dòng khách đổ về không ngừng trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, tạo nên những khoảnh khắc đông đúc, náo nhiệt nhưng đầy trật tự và ấm áp. Việc hàng chục nghìn lượt khách ghé thăm cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ không chỉ ở sản phẩm công nghệ số mà còn ở cách VTC mang đến một không gian vừa hiện đại, vừa gần gũi.

Không gian trưng bày được thiết kế tinh tế, kết hợp giữa ánh sáng, hình ảnh và bố cục mở, giúp khách tham quan dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm và tương tác. Bản sắc văn hóa số Việt Nam được thể hiện mạch lạc, khéo léo, tạo nên cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Trải nghiệm công nghệ gắn kết cộng đồng

Điểm nhấn lớn nhất tại gian hàng VTC chính là chuỗi hoạt động trải nghiệm và tương tác được tổ chức xuyên suốt. Khách tham quan không chỉ đến để xem, mà còn được trực tiếp cảm nhận, chơi thử các sản phẩm giải trí số do đội ngũ kỹ sư VTC phát triển và phát hành. Sự kết nối diễn ra tự nhiên, vui vẻ và đầy năng lượng.

Các minigame và minishow diễn ra xen kẽ trong ngày luôn thu hút đám đông đứng xem và tham gia. Những tràng cổ vũ, tiếng cười và sự hào hứng lan nhanh, tạo nên bầu không khí sôi động như một sân khấu ngoài trời thu nhỏ. Nhiều khách tham quan chia sẻ rằng họ đến một lần rồi quay lại thêm vì “không khí vui quá” và “muốn thử thêm và săn quà”.

Hàng chục nghìn phần quà được trao tặng để chia sẻ niềm vui

Để tri ân cộng đồng, VTC đã chuẩn bị hàng chục nghìn phần quà độc quyền thiết kế riêng cho sự kiện. Những món quà như gấu bông Babyboo, túi Audition, áo polo hay các ấn phẩm lưu niệm trở thành biểu tượng đáng nhớ mà nhiều người yêu thích và trân trọng mang về.

Không chỉ đơn thuần là quà tặng, mỗi món quà là một lời nhắn gửi về sự đồng hành và kết nối giữa thương hiệu và cộng đồng. Khoảnh khắc những phần quà được trao đi luôn đi kèm nụ cười và những tấm ảnh check-in, góp phần lan tỏa hình ảnh gian hàng VTC rộng rãi trên mạng xã hội trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Xây dựng bản sắc văn hóa số Việt Nam: Sức hút của nhà tiên phong

Điều làm nên khác biệt của VTC không chỉ là công nghệ hay sản phẩm giải trí, mà là cách thương hiệu này truyền tải tinh thần văn hóa Việt trong không gian số. Tại hội chợ, gian hàng VTC đã thể hiện rõ định hướng: công nghệ không tách rời văn hóa; văn hóa không đứng ngoài đổi mới sáng tạo.

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung chất lượng và cách tổ chức chỉn chu, VTC đã cho thấy hình ảnh một thương hiệu tiên phong, sáng tạo và luôn sẵn sàng dẫn dắt xu hướng trong lĩnh vực truyền thông và giải trí số.

Sự thành công của gian hàng VTC tại Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ được đo bằng số lượng khách tham quan hay số quà được trao tặng, mà còn được đo bằng cảm xúc, sự kết nối và dấu ấn văn hóa mà VTC đã mang đến cho cộng đồng.

VTC đã tạo ra một không gian nơi công nghệ không chỉ để trải nghiệm, mà để gắn kết con người và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. Thành công này một lần nữa khẳng định vai trò của VTC trong hành trình góp phần thúc đẩy văn hóa số Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Ngọc Minh