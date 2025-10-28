Với diện tích trưng bày hơn 130.000m2, Hội chợ Mùa Thu 2025 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), quy tụ khoảng 3.000 gian hàng của hơn 2.500 doanh nghiệp đến từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Sự kiện kết hợp giữa thương mại, văn hóa và trải nghiệm công nghệ, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội tổ chức.

Sảnh 3-5 là khu "Thu Gia Đình" - thiên đường mua sắm với hàng nghìn sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nội thất, hàng tiêu dùng, cùng các ưu đãi lên tới 100%.

Các gian hàng thời trang thu hút rất đông khách. Theo khảo sát, có những mẫu quần áo giảm gần 2 triệu đồng/chiếc so với giá niêm yết.

Trong ảnh, một thanh niên đang thử chiếc áo khoác có giá niêm yết hơn 3,5 triệu đồng, nhưng anh chỉ phải trả hơn 1,7 triệu nhờ được giảm giá một nửa. Sau khi chốt đơn, chàng trai tranh thủ tiếp tục tìm thêm những mẫu thời trang khác.

Tại hội chợ cũng bày bán khá nhiều mẫu giày dép, giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ. Trong đó, có thương hiệu giảm giá tới 70%.

Gian hàng bán áo sơ mi với nhiều mẫu mã bắt mắt, được quảng cáo là đã giảm 15%. Nếu khách mua với tổng số tiền trên 1 triệu (khoảng 2-3 chiếc) sẽ được giảm giá thêm tới 25%.

Quầy mỹ phẩm áp dụng mức giảm 50% cho nhiều mặt hàng, ngoài ra còn có những sản phẩm đồng giá 149.000 đồng.

Tại quầy bán nước thơm và tinh dầu, chị Hương cho biết từng thấy quảng cáo trên mạng cả loại máy phun, máy khuếch tán tinh dầu nhưng không rõ thực hư chất lượng ra sao nên tò mò ghé thăm. Nhờ giá cả khá rẻ, chỉ vài chục nghìn một lọ, gian hàng này hút nhiều khách vào tìm hiểu và mua hàng.

Không chỉ các gian hàng thời trang, mỹ phẩm, nội thất, hàng tiêu dùng hút khách, một số doanh nghiệp lữ hành, hàng không cũng gây chú ý với các chính sách khuyến mại dịp này. Trong ảnh, nhiều bạn trẻ tham gia “Vòng quay may mắn” hoặc đăng ký hội viên Bông Sen Vàng để nhận quà tặng trực tiếp của Vietnam Airlines.

Công ty du lịch Vietravel giới thiệu các tour khám phá toàn cầu, trong nước và liên tuyến Đông Dương, được nhiều khách quan tâm.

Tại hội chợ còn trưng bày khá nhiều thiết bị bay không người lái có kích thước khổng lồ. Trong ảnh là máy bay nông nghiệp DJI T70P được nâng cấp toàn diện, có thể linh hoạt thực hiện nhiều tác vụ như phun thuốc, sạ lúa, bón phân... với tải trọng tối đa 70kg.

Đặc biệt, dòng xe máy điện thương hiệu Ally, lắp ráp và phân phối tại Việt Nam, cũng xuất hiện tại hội chợ nhưng chưa thu hút nhiều khách tham quan.

Hội chợ diễn ra từ ngày 25/10 đến hết 4/11/2025.