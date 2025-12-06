Các cặp mẹ và con gái tin tưởng lựa chọn Thanh Hằng Beauty Medi trong hành trình gìn giữ nhan sắc thanh xuân

50 cặp mẹ và con gái lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm làm đẹp cùng các bác sĩ của Thanh Hằng Beauty Medi

Không chỉ là buổi thưởng trà, chương trình tạo cơ hội để hai thế hệ trò chuyện về cái đẹp văn minh, chuẩn y khoa. Khách mời được lắng nghe chia sẻ từ đội ngũ bác sĩ quốc tế và Việt Nam, gồm: THS.BS Kim In Chul – 30 năm phẫu thuật thẩm mỹ chuẩn Hàn, người đảm nhiệm các ca khó tại Beauty Medi. BS Shin Kyoung Mi – 30 năm da liễu & tinh chỉnh đường nét tự nhiên. Các bác sĩ thống nhất quan điểm: “Cái đẹp có thể thay đổi theo xu hướng, nhưng tiêu chuẩn đúng phải bền vững.”

Đây cũng là triết lý mà Beauty Medi theo đuổi suốt 16 năm: can thiệp tối thiểu – hiệu quả tối ưu – tôn trọng cấu trúc tự nhiên.

Mẹ và con gái cùng yêu mến làm đẹp với Thanh Hằng Beauty Medi

Một cô gái trẻ chia sẻ: “Con chưa từng nói với mẹ rằng con thấy mẹ đẹp. Nhưng khi nhìn cách mẹ yêu bản thân, con hiểu đó là một di sản… và con muốn tiếp nối.”

Sự xuất hiện của ca sĩ Thu Hằng và Phương Linh – những khách hàng gắn bó lâu năm – cũng mang lại dấu ấn đặc biệt cho chương trình.

Bà Đặng Thanh Hằng, Chủ tịch Thanh Hằng Beauty Medi chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là giúp phụ nữ đẹp hơn hôm nay, mà là gìn giữ điều tốt đẹp nhất để họ có thể truyền lại cho thế hệ sau như một di sản thanh xuân.”

Bà Đặng Thanh Hằng 16 năm đồng hành chăm sóc nhan sắc và sức khỏe cho phụ nữ Việt nhiều thế hệ

Sau 16 năm, thương hiệu Thanh Hằng Beauty Medi đã trở thành lựa chọn của nhiều doanh nhân, nghệ sĩ và các gia đình, với mục đích: tôn vinh sự tinh tế – nhờ đội ngũ bác sĩ giỏi, phác đồ cá nhân hoá theo độ tuổi và triết lý làm đẹp tự nhiên – không đánh đổi. Thông điệp mà Thanh Hằng Beauty Medi muốn gửi gắm: “Khi mẹ chọn đúng, con gái sẽ luôn an toàn – hôm nay và cả nhiều năm về sau”.

Thanh Hằng Beauty Medi Cơ sở Hà Nội: 36 Tuệ Tĩnh, P. Hai Bà Trưng

Cơ sở TP.HCM: Số 9 Phùng Khắc Khoan, P. Sài Gòn

Hotline: 0904 08 5588 - 096 511 6688

Website: www.beautymedi.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/beautymediskinclinic

(Nguồn: Thanh Hằng Beauty Medi)