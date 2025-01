XEM CLIP:

Hôm nay (27/1), Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an TPHCM làm rõ vụ bắt cóc một phụ nữ đòi tiền chuộc xảy ra dịp cận Tết.

Đến nay, công an đã bắt giữ 7 đối tượng, do Phạm Nguyễn Ngọc Vũ (35 tuổi, quê Đồng Nai) cầm đầu, để điều tra về hành vi "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Được biết, công an tiếp nhận trình báo về vụ việc lúc 10h ngày 24/1. Và 5 tiếng sau, tức 15h cùng ngày, công an đã bắt giữ nhóm đối tượng và giải cứu con tin an toàn.

Nhóm 7 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, nạn nhân L.N.H. (19 tuổi, quê Vĩnh Long) làm nhân viên ở quán karaoke do Vũ làm quản lý và vay của đối tượng này 7 triệu đồng. Sau 6 tháng, tiền lãi và gốc tăng lên thành 45 triệu đồng.

Không có tiền trả, chị H. bỏ về quê tại Vĩnh Long và sinh sống bằng việc bán hàng trên mạng xã hội.

Nghi can Phạm Nguyễn Ngọc Vũ - chủ mưu vụ bắt cóc tống tiền. Ảnh: Công an cung cấp

Biết được thông tin này, Vũ và đồng bọn lên kế hoạch bắt cóc chị H. để gây áp lực, buộc gia đình chị này chuộc người với giá 150 triệu đồng.

Sáng 24/1, Vũ và đồng bọn dàn cảnh đặt hàng và yêu cầu chị H. giao đến khu vực Cồn Chim, phường Trường An, TP. Vĩnh Long. Tại đây, nhóm đối tượng ép chị H. lên xe ô tô 7 chỗ và di chuyển về hướng TPHCM.

Công an khám xét phương tiện của nhóm đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm đối tượng đã liên hệ với người nhà chị H. để đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, khi chúng đang chờ tiền chuộc thì bị lực lượng công an lần theo dấu vết, phục kích bắt giữ và giải cứu con tin an toàn.

Tang vật súng ngắn bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Khám xét trên xe ô tô của nhóm đối tượng, công an thu giữ 1 khẩu súng có ổ xoay bằng kim loại màu đen, viên pháo tự chế, túi nylon nghi chứa ma túy.