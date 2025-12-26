Chia sẻ về dự án, Mai Diệu Ly cho biết Một đời để nhớ được ấp ủ như món quà tri ân gửi đến khán giả đã luôn đồng hành cùng cô. Đồng thời, album cũng là món quà sinh nhật cô tự dành cho mình trong tháng 12.

Tên gọi Một đời để nhớ phản ánh quan niệm sống hiện tại của Mai Diệu Ly: mọi niềm vui hay nỗi buồn đều trở nên đẹp đẽ nếu con người biết đón nhận bằng tinh thần lạc quan. Với cô, mỗi trải nghiệm trong đời đều mang ý nghĩa riêng, mở ra những bước đi mới trên hành trình sống và sáng tạo.

Ca sĩ Mai Diệu Ly.

Album được phát hành online, gồm 9 ca khúc nhạc tình, ballad lãng mạn như Mong manh tình về, Biết bao giờ trở lại, Tuyết rơi mùa hè, Lời thiên thu gọi, Chờ thêm một đời, Tình em là đại dương… Bên cạnh đó là hai sáng tác của chính Mai Diệu Ly: Sẽ có một ngày như thế và Bài hát cho anh (hai phiên bản). Các ca khúc mang tinh thần nhẹ nhàng, sâu lắng, không phô bày cao trào mà đủ lặng để người nghe tìm thấy ký ức của chính mình. Toàn bộ các ca khúc trong album đều được nữ ca sĩ thực hiện MV, quay tại Đà Lạt.

Album có sự đồng hành của nhạc sĩ Hoàng Trung Đức trong vai trò phối khí, sau dự án jazz Gió mùa thu nhớ ra mắt hồi tháng 6/2025. Sự thấu hiểu giọng hát và cá tính âm nhạc của Mai Diệu Ly giúp album giữ được tổng thể liền mạch, tinh tế và giàu cảm xúc.

Khép lại năm 2025, Mai Diệu Ly gọi đây là hành trình tỉnh thức của chính mình. Bước sang năm mới, cô tiết lộ đang ấp ủ những kế hoạch âm nhạc tiếp theo, trong đó có ca khúc viết về mùa xuân do chính cô sáng tác, dự kiến ra mắt trước Tết Nguyên đán như lời chào năm mới đầy hy vọng.

Mai Diệu Ly thể hiện "Mong manh tình về"