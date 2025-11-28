Abu Dhabi - điểm đến nghệ thuật và giải trí bậc nhất khu vực

Nhắc đến Trung Đông, phần lớn du khách Việt thường hình dung về nắng, gió và những công trình xa hoa. Nhưng Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), lại mang đến một trải nghiệm khác hẳn: hiện đại nhưng trầm tĩnh, sang trọng nhưng giàu chiều sâu văn hóa, vừa lạ vừa đầy sức hút.

Vẻ đẹp ấy được thể hiện qua những đường cong kiến trúc mềm mại như những lớp sóng vịnh Ba Tư, qua cách các công trình nghệ thuật được đặt hòa nhập cùng đời sống, hay chỉ đơn giản là ánh hoàng hôn buông xuống mặt biển khi nhìn từ tầng thượng bảo tàng teamLab Phenomena Abu Dhabi. Vùng đất vốn khô cằn bởi khí hậu đã trở nên sống động khi nghệ thuật trở thành một phần không thể tách rời của thành phố.

Hoàng hôn vịnh Ba Tư từ tầng thượng teamLab Phenomena Abu Dhabi

Đặc biệt, không nhiều nơi trên thế giới có thể kết hợp tinh tế giữa văn hóa bản địa, nghệ thuật đương đại và những trải nghiệm giải trí quy mô lớn như Abu Dhabi.

Louvre Abu Dhabi là minh chứng tiêu biểu. Thành phố đã chi hơn nửa tỷ đô để sử dụng thương hiệu “Louvre” trong 30 năm và đưa về hơn 300 cổ vật luân chuyển từ các bảo tàng lớn của Pháp. Kiến trúc mái vòm “mưa ánh sáng” của công trình trở thành biểu tượng nghệ thuật mới của khu vực, mang đến trải nghiệm không khác gì Paris.

Trong thời gian tới, Abu Dhabi tiếp tục giới thiệu loạt bảo tàng mới như Guggenheim Abu Dhabi, Zayed National Museum, hay Natural History Museum, hứa hẹn đưa nơi đây thành trung tâm nghệ thuật đẳng cấp toàn cầu.

Mái vòm “mưa ánh sáng” tại bảo tàng Louvre Abu Dhabi

Ngoài nghệ thuật, Abu Dhabi sở hữu những điểm giải trí hiện đại: từ Yas Island với Ferrari World, Warner Bros đến bãi biển xanh ngắt tại Yas Bay. Những tín đồ adrenaline có nhiều lựa chọn, còn nhóm bạn trẻ hay gia đình đều dễ dàng tìm thấy trải nghiệm phù hợp.

Ferrari World - nơi sở hữu đường trượt tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới và cao nhất thế giới

Đối với những ai muốn tìm hiểu đời sống địa phương, chợ cá Mina Zayed hay Dates Market mang đến một Abu Dhabi chân thật, nơi hải sản được chế biến “từ biển cả đến bàn ăn” và các loại chà là khổng lồ trở thành món quà đặc trưng.

Để thay đổi nhịp điệu, du khách có thể chèo kayak tại Jubail Mangrove Park, khu rừng ngập mặn được bảo tồn nguyên vẹn, nơi thành phố thể hiện cam kết mạnh mẽ với thiên nhiên, tổ chức cả chương trình trồng cây cho học sinh và cộng đồng.

Với sự đa dạng và cân bằng giữa văn hóa, nghệ thuật, thiên nhiên và giải trí, Abu Dhabi đang trở thành một điểm dừng chân lý tưởng cho du khách Việt, đặc biệt những người muốn khám phá Trung Đông một cách an toàn, nhẹ nhàng và giàu cảm hứng.

Hành trình trải nghiệm Abu Dhabi trọn vẹn

Theo Booking.com Travel Predictions 2025, 55% du khách toàn cầu ưu tiên đặt dịch vụ hành trình trọn gói, trong đó vé máy bay - khách sạn - trải nghiệm được kết nối với nhau một cách liền mạch.

Sự khai thác đường bay mới Hà Nội - Abu Dhabi của Etihad Airways cũng phát triển đúng theo xu hướng đó: đưa du khách Việt tiếp cận Trung Đông dễ dàng hơn, đồng thời mang đến một hành trình mạch lạc từ trên không đến dưới mặt đất.

Tiếp viên hàng không chăm sóc hành khách hạng thương gia trên chuyến bay Etihad

Máy bay Boeing 787 Dreamliner mang lại sự thoải mái trên chuyến bay dài, riêng đối với hành khách hạng Business trở lên được hỗ trợ dịch vụ đưa đón sân bay ngay tại Abu Dhabi, giúp toàn bộ hành trình trơn tru ngay từ điểm xuất phát.

Nhưng yếu tố khiến chuyến đi đến Abu Dhabi trở nên đặc biệt chính là chương trình Abu Dhabi Stopover.

“Món quà ngọt ngào” cho hành khách Etihad và transit ở Abu Dhabi

Khi đặt vé máy bay có quá cảnh/dừng tại Abu Dhabi, hành khách sẽ đủ điều kiện để tham gia chương trình Abu Dhabi Stopover và khám phá “trái tim” của UAE trong 2 ngày, với từ 1 - 2 đêm miễn phí ởnhiều khách sạn 3-5 sao từ khu trung tâm đến ven biển. Đồng thời, ngay khi hạ cánh, hành khách nhận SIM nội địa 10GB, sử dụng ngay tại sân bay mà không phải lo roaming hay tìm điểm bán.

Hoạt động di chuyển trong thành phố cũng được Etihad hỗ trợ thông qua hệ thống shuttle miễn phí kết nối sân bay, khách sạn và nhiều điểm tham quan chính. Các bảo tàng, công viên giải trí và điểm du lịch lớn trong thành phố đều được tích hợp vào Stopover Pass, mang lại ưu đãi giảm giá thuận tiện và rõ ràng.

Hành khách làm thủ tục dành riêng cho hành khách hạng thương gia tại sân bay quốc tế Zayed

Tất cả những yếu tố này kết nối thành một hành trình liền mạch: từ đặt vé đến đặt chân vào thành phố, từ khách sạn đến điểm tham quan. Du khách có thể tận hưởng Abu Dhabi một cách nhẹ nhàng, thay vì phải mất thời gian tự lập kế hoạch cho một điểm đến mới.

Với các dịch vụ kết nối trọn vẹn và ưu đãi lưu trú - di chuyển - tham quan rõ ràng, Abu Dhabi trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá Trung Đông lần đầu, theo cách nhẹ nhàng và thuận tiện nhất. Etihad đã biến một điểm dừng quá cảnh thành một chuyến đi thực thụ, để du khách Việt có thể bắt đầu hành trình khám phá một vùng đất kỳ ảo mà không cần bận tâm đến những bước chuẩn bị phức tạp.

Thế Định