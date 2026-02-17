Hai tháng chuẩn bị cho ước mơ nhạc kịch Việt

Tối 16/2 tại TPHCM, Hà Phương - người được mệnh danh là 'ca sĩ tỷ phú' tổ chức mini concert đặc biệt và cùng ngắm pháo hoa đón năm mới với người thân, bạn bè. Trò chuyện với VietNamNet, nữ ca sĩ cho biết dành 2 tháng chuẩn bị cho chương trình, trong đó phần khó khăn nhất không phải là ca nhạc mà là việc xây dựng kịch bản ca nhạc kịch.

Hà Phương trong vở nhạc kịch chuẩn bị trong mini concert.

Hà Phương bày tỏ mong ước Việt Nam có những vở nhạc kịch để khán giả quốc tế thưởng thức vì đây là loại hình phổ biến ở nước ngoài.

Quá trình chuẩn bị gặp không ít khó khăn khi phải lựa chọn những bài hát vừa có giai điệu hay vừa phải khớp với tình huống trong kịch bản. Hà Phương tự nghĩ ra câu chuyện, sau đó bàn bạc với nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc để cùng phát triển thành tác phẩm hoàn chỉnh. Việc kết hợp giữa diễn xuất và ca hát đòi hỏi cô phải tập đi tập lại nhiều lần cùng các nghệ sĩ tham gia để đảm bảo sự chuyển tiếp mượt mà, tự nhiên giữa các phân đoạn nói và hát.

Hà Phương tiết lộ cô về Việt Nam gấp rút. Trước đó, cô từng được mời làm giám khảo một chương trình ca hát dành cho các em nhỏ nhưng phải xin hẹn sang mùa hè vì sợ đi xa nhà quá nhiều. Tuy nhiên, khi nhận lời tham gia một gala Tết của VTV vào phút chót, cô phải bay về Việt Nam ngay lập tức để kịp chuẩn bị cả 2 chương trình.

Ca sĩ Hà Phương trong mini concert "Đón xuân mới".

Vừa về, cô đã phải lao vào công việc dồn dập. Cô lo trang phục, quần áo, thu âm, tập nhảy, tập múa và hàng loạt công việc khác trong thời gian ngắn. Sau khi hoàn thành gala Tết, cô tiếp tục tập trung cho mini concert. Hà Phương cho biết phần ca nhạc dễ hơn nhưng phần kịch bản ca nhạc kịch mới thực sự tốn công vì phải tập luyện do vừa nói vừa hát vừa phải chuyển tiếp giữa các đoạn nên khó mượt mà.

Tổ chức vào đêm Giao thừa, Hà Phương muốn trình diễn nhiều bài hát nhưng phải cắt bớt nhiều tiết mục để khán giả có thể về nhà kịp đón giây phút bước sang năm mới cùng gia đình. Ngay cả bố mẹ cô xem xong rồi vội vã chạy về nhà để đón khoảnh khắc giao thừa. Chị gái Cẩm Ly, em gái Minh Tuyết cũng đi diễn ở nơi khác trong cùng thời điểm nên không bay về kịp để tham dự chung.

Ca sĩ Trần Sang và Hà Phương hát "Hoa cau vườn trầu":

Chia sẻ về cảm xúc được gặp lại đồng nghiệp sau nhiều năm, Hà Phương hạnh phúc được gặp những người anh em nghệ sĩ thập niên 90 - những người rất quý cô và sẵn sàng tham gia chương trình. Cô cũng hợp tác với các diễn viên điện ảnh trẻ, tạo nên sự kết hợp đa thế hệ đặc biệt cho phần nhạc kịch.

Nỗi nhớ nghề và quyết định trở lại sau nhiều năm

Nói về cảm xúc được trở lại với âm nhạc, Hà Phương không giấu được niềm vui vì bao nhiêu năm rồi mới được thỏa mong ước được ca hát trở lại. Cô kiên nhẫn chờ đợi con gái vào đại học mới dám trở lại với nghề. Có nhiều lúc cô muốn bỏ cuộc và hát luôn nhưng rồi lại tự nhủ phải cố gắng đợi.

Nhạc sĩ Trần Quang Hiển và bà Cẩm Vân - bố mẹ của ca sĩ Hà Phương.

Khi nhận được tin con gái được tuyển thẳng vào đại học, Hà Phương vui mừng khi có thể trở lại đi hát. Nữ ca sĩ khẳng định chồng chưa bao giờ cấm đi hát nhưng cô chủ động dành thời gian cho gia đình vì hiểu rằng ông xã đã đi làm nhiều, còn việc hát ở Mỹ thường diễn ra vào thứ Bảy, Chủ nhật.

Hà Phương tiết lộ ban đầu dự định tổ chức live show lớn nhưng phải có nhiều bài hát mới để khán giả trẻ biết đến. Họ chỉ biết cô là chị của Minh Tuyết và em của Cẩm Ly, không biết Hà Phương từng là ca sĩ. Vì vậy, khi được bạn bè và nhạc sĩ Hoài An khuyên nên làm mini concert, cô thấy có lý xem phản ứng của khán giả vì đây là lần trở lại sau thời gian dài vắng bóng.

Năm ngoái, cô đến phố Nguyễn Huệ xem bắn pháo hoa đêm giao thừa và yêu thích không gian nơi đây nên nảy ý làm mini live show. Sau chương trình, Hà Phương hài lòng: "Chắc có lẽ là đam mê quá! Hát thích ghê luôn!" sau hàng chục năm không xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc lớn trong nước.

Ca sĩ Hà Phương chúc Tết độc giả VietNamNet:

Ảnh, video: HM