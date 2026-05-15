Hanoi Seasons Garden - Sống giao cảm, khắc giá trị

Xuất phát từ sứ mệnh “Kiến tạo trải nghiệm xứng tầm”, Hanoi Seasons Garden được phát triển từ tinh thần gìn giữ bản sắc, khát vọng nâng tầm chất lượng sống và vun bồi những giá trị bền vững giữa lòng Hà Nội. Mỗi chi tiết của dự án đều mang một câu chuyện riêng - câu chuyện của vùng đất, của ký ức, và của một phong thái sống Hà Nội đương đại.

Nằm trên mảnh đất “di sản công nghiệp” tại trục đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), Hanoi Seasons Garden là sự tiếp nối đầy tự hào, nơi ký ức của Hà Nội không phai mờ, mà được vun trồng lại bằng ngôn ngữ kiến tạo của thời đại.

Hiện diện giữa dòng chảy cuộc sống không ngừng chuyển động, dự án tựa một khu vườn thời gian lắng đọng, nơi mỗi phút giây trôi qua đều trở thành một hành trình giao cảm giữa thiên nhiên, cảnh quan và nhịp sống đô thị thời thượng.

Masterise Homes ra mắt dự án Hanoi Seasons Garden trong không gian sự kiện giàu xúc cảm với sự tham dự của 1.500 chuyên viên kinh doanh.

Tọa lạc tại vị trí tâm điểm trên trục kinh tế Tây - Nam Thủ đô, Hanoi Seasons Garden nắm giữ lợi thế kết nối vượt trội khi kế cận tuyến Metro và ga Thượng Đình, mở ra hành trình thuận tiện đến mọi mạch sống của Hà Nội. Tọa độ tâm điểm không chỉ rút ngắn quãng đường, mà còn rút ngắn khoảng cách giữa cư dân với những điều thực sự quan trọng - gia đình, công việc, và những phút giây dành riêng bản thân.

Dự án sở hữu vị trí tâm điểm cùng khả năng kết nối vượt trội nhờ kề cận tuyến Metro. Ảnh phối cảnh dự án

Sở hữu quỹ đất trung tâm nội đô với quy mô hiếm có lên đến 8,28 ha, Hanoi Seasons Garden được quy hoạch bài bản với 10 tòa tháp cao từ 35-46 tầng, duy trì mật độ xây dựng lý tưởng 28,8%. Dự án thiết lập danh mục sản phẩm đa dạng với đa dạng loại hình căn hộ, từ Studio tinh gọn, căn 1-2 phòng ngủ cho đến các căn hộ diện tích lớn như 3-4 phòng ngủ, Duplex, Penthouse hay Penthouse Duplex, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu riêng biệt.

Đặc biệt, bể bơi bốn mùa tại khu vực tầng hầm được thiết kế theo chuẩn resort & spa quốc tế, lấy ánh sáng và đối lưu không khí tự nhiên từ kiến trúc mái vòm cánh hoa độc đáo.

Khu vực Clubhouse được đơn vị Masterise Hospitality & Entertainment quản lý và vận hành, là tâm điểm của những trải nghiệm sống ưu quyền. Tại đây, cư dân có thể bồi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần với hệ tiện ích wellness cao cấp, đắm mình thư giãn trong bể bơi bốn mùa, kết giao trong không gian Business Lounge sang trọng và tại Rooftop Bar tầm cao…

Tổ hợp tiện ích với quy mô nổi bật tại Clubhouse được đơn vị Masterise Hospitality & Entertainment quản lý và vận hành, mang đến trải nghiệm sống ưu quyền giữa lòng Thủ đô. Ảnh phối cảnh dự án

Phân khu The BLOOM - Giao cảm miền nở hoa

Khởi đầu cho hành trình viết tiếp câu chuyện giữa lòng Hà Nội của Hanoi Seasons Garden, Masterise Homes tiếp tục giới thiệu dự án LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden và phân khu đầu tiên mang tên The BLOOM. Tựa những cánh hoa hé nở trong nắng mai, mang theo sự tinh khôi và tràn đầy nhựa sống, phân khu được kiến tạo để trở thành nơi gìn giữ và vun bồi những cảm xúc yên bình giữa hệ sinh thái tiện ích đa tầng, đa sắc.

The BLOOM bao gồm 2 tòa tháp, vươn cao 43-46 tầng, tọa lạc trên tổng diện tích khoảng 1,5ha. Lấy cảm hứng từ triết lý Biophilic đặc trưng của LUMIÈRE Series và đường nét thiết kế kiến trúc hiện đại tối ưu hóa ánh sáng, nơi đây khéo léo đưa cảnh quan thiên nhiên vào từng nhịp thở, minh chứng cho tư duy phát triển bền vững và đề cao trải nghiệm sống của cư dân.

The BLOOM là phân khu đầu tiên được giới thiệu thuộc dự án LUMIÈRE Hanoi Seasons Garden, trở thành tâm điểm của sự kiện ra mắt. Ảnh phối cảnh dự án

Tại đây, cư dân được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích của Hanoi Seasons Garden nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, thư thái tuyệt đối. Ngay trong nội khu, ông bà có thể tìm thấy sự an nhiên tại các khu vườn tĩnh tâm, vườn đọc sách hay ốc đảo gia đình. Trẻ em thỏa sức khám phá tại các khu vui chơi liên hoàn, trong khi bố mẹ có thể rèn luyện sức khỏe tại khu gym ngoài trời, hoặc khu Calisthenics cải thiện thể lực.

Tại Hanoi Seasons Garden, cư dân có thể thưởng lãm giá trị sống liên hoàn giữa lòng Hà Nội trong khu vườn thời gian. Ảnh phối cảnh dự án

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, Hanoi Seasons Garden như “khu vườn thời gian” lắng đọng, nơi cuộc sống không còn là những hành trình vội vã, mà là sự giao cảm dịu dàng giữa con người, thiên nhiên và bản sắc di sản.

(Nguồn: Masterise Homes)