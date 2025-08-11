Hanoi Signature không chỉ là nơi để an cư, mà là một “sân khấu” của nghệ thuật sống. Ảnh phối cảnh

Kiệt tác trong từng chi tiết - nơi nghệ thuật thăng hoa

Là dự án tiên phong thuộc phân khúc Hyper Luxury - bất động sản nghệ nhân siêu sang chế tác thủ công, Hanoi Signature đã thành công trở thành dấu ấn của dòng sản phẩm độc bản này. Khác biệt hoàn toàn với những chuẩn mực đại trà, Hanoi Signature chú trọng vào sự cá nhân hóa, nơi mọi chi tiết từ nội thất, ánh sáng, vật liệu đến tầm nhìn đều được lựa chọn kỹ lưỡng để kiến tạo nên một không gian sống đầy cảm xúc và đậm chất riêng.

Mỗi căn hộ tại đây là một tác phẩm nghệ thuật được “may đo” tỉ mỉ, khẳng định phong cách, nhu cầu và gu thẩm mỹ riêng biệt của từng chủ nhân. Với số lượng sản phẩm giới hạn và quyền sở hữu lâu dài, Hanoi Signature không dành cho số đông, là tuyên ngôn vị thế của chủ nhân sở hữu, khẳng định dấu ấn cá nhân đẳng cấp của giới thượng lưu.

Mỗi chi tiết là một kiệt tác được được chế tác hoàn toàn thủ công bởi các nghệ nhân bậc thầy

Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc cổ điển Pháp - Ý đầy mê hoặc, Hanoi Signature còn là minh chứng cho sự tỉ mỉ và tinh xảo trong từng đường nét. Từ cánh cửa đồng Chile nguyên khối, sảnh đón lấy cảm hứng từ cung điện Versailles, đến vòm trần nghệ thuật cao 12m được hoàn thiện bởi những nghệ nhân tài hoa trong suốt 6 tháng… đều toát lên vẻ đẹp vượt thời gian và khẳng định đẳng cấp của dự án.

Mỗi viên đá lát sàn, đá ốp tường, mỗi bức tranh trong sảnh, từng bậc cầu thang, từng tay nắm cửa - tất cả đều được lựa chọn và thi công bằng những kỹ thuật hiện đại nhất, mang theo thông điệp tôn vinh cái đẹp và khẳng định vị thế. Sự tỉ mỉ trong từng chi tiết đã góp phần tạo nên một tòa tháp không chỉ để sống mà còn để truyền đời, một biểu tượng của vẻ đẹp trường tồn.

Tinh hoa trong trải nghiệm sống - đặc quyền của giới thượng lưu

Dạo bước trong không gian tinh tế của Hanoi Signature, chủ nhân sẽ được đắm mình trong hành trình trải nghiệm thị giác và cảm xúc trọn vẹn. Bắt đầu từ façade cổ điển, bước qua cánh cửa xoay bằng đồng đỏ bề thế mang dáng dấp của những khách sạn 5 sao danh tiếng quốc tế để tiến vào thưởng thức không gian nội thất Tân cổ điển tinh xảo, bức bích họa sống động trên vòm trần, hành lang nghệ thuật, tất cả hòa quyện, đánh thức mọi giác quan một cách chân thực và đầy cảm hứng.

Tòa tháp dành đến 7 tầng tiện ích phục vụ 24/7 các chủ nhân Với hệ tiện ích sang trọng và tinh tế đều nằm trong tầm tay, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, làm việc và kết nối của cư dân chỉ với “một chạm”.

Bên cạnh đó, Hanoi Signature còn nâng tầm trải nghiệm bằng hệ thống dịch vụ chuẩn 5 sao theo chuẩn mực quốc tế đảm bảo trải nghiệm đẳng cấp, vận hành chỉn chu, đúng tinh thần Hyper Luxury. Gia chủ sẽ được tận hưởng trọn vẹn cuộc sống tại một khách sạn cao cấp trong khi vẫn giữ được sự thoải mái và riêng tư trong ngôi nhà của mình.

Đội ngũ lễ tân và concierge chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi nhu cầu của cư dân từ di chuyển, giải trí, đến các dịch vụ cá nhân hóa. Cùng với đó là chuỗi dịch vụ toàn diện từ vệ sinh và duy trì khu vực công cộng, giám sát vận hành tiện ích chung, an ninh, phản ứng khẩn cấp, tổ chức các chương trình phong cách sống và gắn kết cộng đồng, cụm dịch vụ và trải nghiệm dành cho gia đình, giải trí, sức khỏe, thể hình và spa, ẩm thực… Mỗi ngày sống tại Hanoi Signature sẽ là một hành trình tận hưởng trọn vẹn, nơi mọi khoảnh khắc đều được chăm chút đến từng chi tiết.

Theo đại diện đơn vị phân phối dự án - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tân Thời Đạ, lựa chọn Hanoi Signature không đơn thuần là sở hữu một bất động sản hạng sang mà còn là quyết định đầu tư sáng suốt vào một phong cách sống tinh tế có giá trị truyền đời. Với quyền sở hữu lâu dài và pháp lý vững chắc, tòa tháp đã hoàn tất xây dựng và sẵn sàng bàn giao để hoàn thiện chỉ sau 48 giờ, kể từ thời điểm khách hàng hoàn tất nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư. “Trên thị trường bất động sản Thủ đô hiện nay, Hanoi Signature là một trong số rất ít dự án có thể rút ngắn tối đa khoảng cách giữa quyết định sở hữu và khoảnh khắc chạm tay vào không gian sống thực thụ”, vị này cho biết.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu theo hướng chọn lọc cao cấp, Hanoi Signature khẳng định vị thế là một dự án không chỉ là nơi an cư mà còn là nơi lưu giữ giá trị, thể hiện phong cách sống và khát vọng truyền lại dấu ấn cho thế hệ tương lai.

Dự án Hanoi Signature Đơn vị phân phối độc quyền: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tân Thời Đại

Hotline dự án: 0904.680.162

Bích Đào