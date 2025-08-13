Tác phẩm ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), được chuyển thể từ phần 3 bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ Nước non vạn dặm của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Khán giả Thủ đô đã có dịp sống lại những tháng năm lịch sử hào hùng qua vở cải lương "Từ Việt Bắc về Hà Nội".

Lấy bối cảnh sau khi Bác Hồ trở về Tổ quốc, Từ Việt Bắc về Hà Nội khắc họa chân dung vị lãnh tụ kiệt xuất - người dành trọn đời cho dân tộc, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam qua muôn trùng sóng gió để cập bến độc lập, tự do.

Nếu ở phần 1 - Nợ nước non, khán giả bắt gặp chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành khát khao tìm đường cứu nước thì ở Từ Việt Bắc về Hà Nội, hình tượng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh hiện lên đầy bản lĩnh và trí tuệ sau 30 năm bôn ba.

Từ ngày trở về Pác Bó mùa xuân 1941, Người cùng đồng chí đồng đội đã vượt muôn gian khổ, giác ngộ quần chúng, gây dựng lực lượng, lãnh đạo tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 và trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Đạo diễn NSND Triệu Trung Kiên đã dẫn dắt câu chuyện bằng nhịp kể chắc, kịch tính. Tác giả Hoàng Song Việt chuyển thể cải lương mềm mại mà vẫn giữ nguyên sức nặng lịch sử. Âm nhạc của NSND Trọng Đài cùng phần mỹ thuật của NSND Doãn Bằng và họa sĩ Hoàng Duy Đông đã khoác cho vở diễn chiếc áo vừa trang nghiêm, vừa giàu cảm xúc. Những khúc hát chủ đề do chính PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ viết lời thơ, được phổ nhạc, đã trở thành sợi chỉ đỏ dẫn dắt mạch cảm xúc từ đầu đến cuối.

Không chỉ tái hiện lịch sử bằng lời ca tiếng hát, ê-kíp còn đan xen khéo léo các tư liệu quý, kết hợp hình thể, múa, hội họa, tạo nên một bức tranh sân khấu đa sắc. Cảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập trên nền cờ đỏ sao vàng tung bay khiến nhiều khán giả rưng rưng, như được chứng kiến tận mắt khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc.

Chia sẻ sau đêm diễn, tác giả Nguyễn Thế Kỷ xúc động: "Từ một kịch bản văn học để bước lên sân khấu là cả hành trình đồng sáng tạo. Tôi biết ơn những nghệ sĩ đã thổi hồn vào tác phẩm, để nhân vật, âm nhạc, ánh sáng hòa quyện thành một khối thống nhất". Ông cũng bày tỏ niềm tin vào sự kết hợp bền bỉ với nhạc sĩ Trọng Đài - người đã đồng hành cùng ông qua nhiều tác phẩm sân khấu.

NSND Triệu Trung Kiên cho biết, chỉ trong hơn 1 tháng gấp rút chuẩn bị, cả ê-kíp đã dồn toàn lực để kịp ra mắt đúng dịp kỷ niệm trọng đại. "Trước giờ công diễn, chúng tôi vẫn còn lo lắng nhưng khi vở được trình làng, tôi có thể nói 95% đã đạt như mong muốn. Tinh thần tự tin, hào sảng của các nghệ sĩ đã làm nên một đêm diễn trọn vẹn" - NSND Triệu Trung Kiên chia sẻ.

Lần đầu tiên thể hiện vai diễn Nguyễn Ái Quốc - lãnh tụ Hồ Chí Minh trên sân khấu, nghệ sĩ Văn Thuận đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu hình tượng, phong thái của Bác. Anh cho biết, hình tượng của Bác rất thiêng liêng, làm sao để ra được phong thái, phong cách của Bác là điều vô cùng khó. Cuối cùng, đêm diễn anh đã làm tròn vai.

Vở diễn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tình yêu nước và lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do. Trong ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay kéo dài, khán giả ra về với cảm xúc bồi hồi như vừa đi qua một hành trình lịch sử và hơn hết, như vừa được sống lại một mùa thu độc lập của dân tộc Việt Nam.