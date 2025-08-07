Bộ tiểu thuyết lịch sử 5 tập Nước non vạn dặm của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ được ra mắt lần lượt từ năm 2022 đến nay. Đây là một công trình đồ sộ tái hiện hành trình cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nhiều giai đoạn lịch sử trọng đại.

Từ năm 2022, TS.NSND, đạo diễn Triệu Trung Kiên cùng soạn giả Hoàng Song Việt và các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Việt Nam (nay là Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) đã triển khai kế hoạch chuyển thể thành 5 vở diễn sân khấu.

Sau thành công vang dội của phần 1 Nợ nước non với hơn 100 suất diễn từ năm 2022 đến nay, phần 3 mang tên Từ Việt Bắc về Hà Nội sẽ chính thức công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 11 và 12/8/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

TS.NSND, đạo diễn Triệu Trung Kiên chia sẻ tại họp báo.

Nếu Nợ nước non tập trung khắc họa tuổi trẻ Nguyễn Sinh Cung trong hành trình tìm con đường cứu nước, thì Từ Việt Bắc về Hà Nội tái hiện giai đoạn 1941-1945, thời điểm Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Vở diễn trung thành với kết cấu biên niên sử của tiểu thuyết gốc, với dòng chảy tuyến tính theo thời gian. Tuy nhiên, điểm đặc biệt chính là cách đạo diễn Triệu Trung Kiên và ê-kíp đã làm sống động một giai đoạn đầy biến động bằng ngôn ngữ sân khấu. Chỉ trong khung thời gian 5 năm nhưng có hàng trăm sự kiện, nhân vật, bối cảnh... được đan cài chặt chẽ, giàu kịch tính mà vẫn giữ được tính lịch sử chuẩn xác.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Từ suối Lê Nin, núi Mác, đến những thôn bản ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn… hình ảnh Hồ Chí Minh hiện lên vừa gần gũi, giản dị, vừa sắc sảo với tầm nhìn chiến lược. Vở diễn mang đến những thông tin hấp dẫn như quá trình Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giữ, sự ra đời của tập thơ Nhật ký trong tù, những cuộc gặp gỡ với các sĩ quan tình báo Mỹ...

Điểm đặc biệt của vở diễn là cách tiếp cận nhân vật Hồ Chí Minh, không sùng bái, không khuôn mẫu hóa mà đưa Người trở về gần hơn với đời sống bình dị và trong các mối quan hệ với đồng chí như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng hay với người dân như ông Máy Lỳ, ông tào Thình…

Vở diễn lần đầu tiên để nhân vật lãnh tụ ca trên sân khấu cải lương. Đây là một bước đột phá về quan điểm thể hiện, mang đến sự gắn kết giữa nhân vật chính với các tuyến nhân vật còn lại, đồng thời tạo chiều sâu cảm xúc cho khán giả.

Việc lựa chọn nghệ sĩ đảm nhận vai Hồ Chí Minh là một thử thách lớn. Đạo diễn Triệu Trung Kiên đã cân nhắc kỹ lưỡng và cuối cùng chọn Văn Thuận - một gương mặt trẻ đầy triển vọng.