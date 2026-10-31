1. Harry Kane (Anh, Bayern Munich), 1.055 điểm.
2. Kylian Mbappe (Pháp, Real Madrid), 1.027 điểm.
3. Lamine Yamal (Tây Ban Nha, Barcelona), 881 điểm.
4. Rodri (Tây Ban Nha, Barcelona), 726 điểm.
5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami), 612 điểm.
6. Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, PSG), 541 điểm.
7. Ousmane Dembele (Pháp, PSG), 418 điểm.
8. Erling Haaland (Na Uy, Man City), 378 điểm.
9. Michael Olise (Pháp, Bayern Munich), 296 điểm.
10. Fabian Ruiz (Tây Ban Nha, PSG), 201 điểm.
11. Jude Bellingham (Anh, Real Madrid), 107 điểm.
12. Pau Cubarsi (Tây Ban Nha, Barcelona), 101 điểm.
13. Achraf Hakimi (Maroc, PSG), 65 điểm.
14. Vitinha (Bồ Đào Nha, PSG), 59 điểm.
15. Declan Rice (Anh, Arsenal), 57 điểm.
16. Ferran Torres (Tây Ban Nha, PSG), 44 điểm.
17. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 26 điểm.
18. Marc Cucurella (Tây Ban Nha, Real Madrid), 16 điểm.
19. Joao Neves (Bồ Đào Nha, PSG), 15 điểm.
20. Willian Pacho (Ecuador, PSG), 12 điểm.
21. Gabriel (Brasil, Arsenal), 11 điểm.
22. Lautaro Martinez (Argentina, Inter Milan), 11 điểm.
23. Nuno Mendes (Bồ Đào Nha, PSG), 8 điểm.
24. Luis Diaz (Colombia, Bayern Munich), 8 điểm.
25. Marquinhos (Brasil, PSG), 7 điểm.
26. Dayot Upamecano (Pháp, Bayern Munich), 5 điểm.
27. Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha, Manchester United), 5 điểm.
28. Julian Quinones (Mexico, Al-Qadsiah), 4 điểm.
29. Sadio Mane (Senegal, Al-Nassr), William Saliba (Pháp, Arsenal), 2 điểm