Quả bóng vàng đặc biệt

Người ta biết rất ít về Harry Kane. Chỉ biết anh sống ở đâu đó tại Munich cùng vợ Katie và 4 người con. Một chủ quán trọ xứ Bavaria hàng ngày tặng anh cả một chuyến hàng gồm thịt tẩm bột chiên schnitzel, bánh pretzel và xúc xích để bày tỏ lòng biết ơn.

Kane giành Quả bóng vàng xứng đáng. Ảnh: F.F

Người ta cũng biết Kane không thích bia, mê golf và từ năm 2023 đã hòa mình vào cộng đồng miền Nam nước Đức. Khi bắt gặp Harry đi dạo bên hồ Tegernsee, một trong những nơi nghỉ ngơi yêu thích của anh, dường như không ai phân biệt được anh với một người nông dân.

Ở tuổi 33, chủ nhân Quả bóng vàng 2026 vẫn là một bí ẩn. Anh ít phô trương đến mức lạc lõng giữa dòng thác nội dung của chính sân khấu giải trí mà mình là nhân vật chính. Hình ảnh của Kane chỉ thực sự hiện hữu và rõ nét trên sân bóng.

Có một điều người ta biết (nhưng Mbappe có lẽ không): ghi 73 bàn mùa trước, tính cả CLB lẫn đội tuyển. Một con số phi thường, chỉ Lionel Messi vượt qua trong mùa giải 2011/12.

Ngày bóng đá trở thành một ngành công nghiệp, đánh giá của người hâm mộ không còn là thước đo duy nhất. Công chúng mở rộng sang cả những người tiêu dùng. Cũng như trên thị trường tài chính, điểm cân bằng bị đánh mất.

Sự cuồng nhiệt khiến một số cầu thủ được định giá quá cao, trong khi những người khác bị đánh giá thấp.

Ở phía trên là những cầu thủ mạnh mẽ, giàu sức lực, đẹp trai, cái tôi lớn và được các thế lực có ảnh hưởng bảo vệ. Ở phía dưới là những người kín tiếng, không trưởng thành dưới mái nhà của các CLB giàu sức hút truyền thông nhất, cũng không nổi bật nhờ thể chất; ít hào nhoáng nhưng luôn vì tập thể.

Rodri cùng Yamal chúc mừng Kane giành Quả bóng vàng. Ảnh: F.F

Nhóm cầu thủ này đòi hỏi người xem phải quan sát thật kỹ, bởi nhờ trí thông minh, họ giải quyết vấn đề trước khi nó trở nên hiển nhiên. Đó là tất cả những gì Kane đại diện: có lẽ là ngôi sao bị đánh giá thấp nhất của bóng đá thế giới trong một thập kỷ qua.

Lòng trung thành và lời khuyên Mourinho

Lòng trung thành với Tottenham khiến anh gắn bó với môi trường có phần nằm ngoài trung tâm quyền lực. Tại Spurs chịu các hạn chế tài chính khiến họ bị bỏ lại phía sau những thế lực mới, Kane phá những kỷ lục mà các thế hệ sau khó lòng chạm tới.

Trong kỷ nguyên Premier League, chưa ai ghi 213 bàn trong cùng một màu áo như anh. Chưa ai ghi 39 bàn trong một năm dương lịch. Chưa ai đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải đấu mà không thuộc một trong những CLB giàu có nhất - Chelsea, Arsenal, MU, Liverpool hay Man City.

Cũng chưa ai ở Anh vừa là chân sút số 1 vừa là người kiến tạo nhiều nhất. Kane ghi 23 bàn và thực hiện 14 đường kiến tạo trong mùa 2020/21.

Nhưng trong khuôn khổ Tottenham, những chiến công ấy không tạo được tiếng vang như các ngôi sao cùng thời Cristiano Ronaldo, Vinicius, Mohamed Salah hay Lewandowski.

Chiến thắng của Kane là nghị lực, không chạy đua vận động. Ảnh: F.F

Cảm động trước sự cao thượng của tiền đạo chưa bao giờ khiến mình thất vọng, Jose Mourinho, khi ấy dẫn dắt Tottenham, gọi Kane vào phòng làm việc năm 2021 để đề nghị anh ra đi.

“Cậu đã cống hiến hết mình cho Tottenham”, Mourinho nói. “Nhưng với tư cách một cầu thủ, cậu không thể chấp nhận việc không được chơi Champions League mỗi năm. Và Champions League cũng không thể chấp nhận việc thiếu vắng cậu”.

Đối lập với Lewandowski

Kane đề xuất ra đi. Tottenham đồng ý với điều kiện anh phải đến một CLB ngoài bóng đá Anh.

Bayern Munich đưa ra lời đề nghị hấp dẫn nhất. Chủ tịch Uli Hoeness hứa mang đến cho anh một gia đình: “Ở Bayern, các cầu thủ cảm thấy như ở nhà. Một khi đã bước vào, họ không muốn rời đi!”.

HLV khi đó là Julian Nagelsmann có chung một ý tưởng cơ bản với lãnh đạo: số 9 thay thế Lewandowski phải là hình mẫu trái ngược với tiền đạo người Ba Lan.

Bayern muốn một người vị tha, không sống bằng việc đón nhận thành quả tấn công do cả đội tạo ra, mà tự mình tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Một người nhân lên sức mạnh của tập thể, thay vì chỉ là kẻ chớp thời cơ. Một nhạc trưởng, thay vì nghệ sĩ độc tấu ám ảnh với các con số thống kê của bản thân. Một trung phong mang tâm hồn của tiền vệ.

Kane là mẫu trung phong đặc biệt, đặt tập thể lên trên số liệu cá nhân. Ảnh: FC Bayern

Khiêm tốn và hào phóng, Kane chinh phục người Đức bằng điều vốn làm họ rung động: tinh thần phối hợp tập thể. Anh không chỉ thay thế Lewandowski. Sau 3 mùa giải, anh đã trở thành huyền thoại.

Kane là cầu thủ người Anh được yêu mến nhất trong lịch sử bóng đá Đức, tiếp nối Kevin Keegan, thần tượng của Hamburg và chủ nhân Quả bóng vàng các năm 1978, 1979.

Dưới sự dẫn dắt của Kane, Bayern chuyển mình thành đội bóng mạnh mẽ và giàu sức cạnh tranh nhất châu Âu cùng với PSG. Hai lần vô địch Bundesliga và vào bán kết Champions League, anh có 61 bàn thắng cùng 7 kiến tạo mùa trước.

Những con số ấy mới chỉ phần nào phản ánh sự đa diện của một tài năng xuất chúng, người điều khiển vô số mạch vận hành của trận đấu bằng năng lực tư duy trước cả khi sử dụng đôi chân.