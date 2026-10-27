Vừa giành Quả bóng vàng 2026, Harry Kane khẳng định vị thế tiền đạo hàng đầu thế giới. Cùng nhìn lại 10 bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của chân sút người Anh.

Xem video top 10 bàn thắng đẹp nhất của Harry Kane (nguồn: Jshnsoccer)

Harry Kane vừa trải qua cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên giành Quả bóng vàng 2026 tại lễ trao giải ở London ngày 26/10. Chân sút Bayern Munich vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để bước lên đỉnh cao danh vọng.

Danh hiệu cao quý là phần thưởng cho mùa giải bùng nổ của Kane, người ghi tới 73 bàn thắng sau 65 trận trong màu áo Bayern Munich và tuyển Anh.

Harry Kane đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2026 - Ảnh: UEFA

Không chỉ sở hữu khả năng săn bàn đáng sợ, Harry Kane còn nổi tiếng với những siêu phẩm khiến người hâm mộ phải ngả mũ.

Đáng nhớ nhất là cú sút từ giữa sân tung lưới Juventus năm 2019, hay pha lập công từ phần sân nhà trước Darmstadt trong chiến thắng 8-0 của Bayern năm 2023.

Trước đó, trong màu áo Tottenham, Kane từng khiến Arsenal choáng váng bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp tại derby London năm 2016. Những pha dứt điểm đẳng cấp trước Everton, Burnley và Crystal Palace cũng góp phần làm nên thương hiệu của tiền đạo người Anh.

Từ những cú sút xa uy lực đến các pha xử lý tinh tế, top 10 bàn thắng đẹp nhất là minh chứng cho tài năng toàn diện của chủ nhân Quả bóng vàng 2026 Harry Kane.

Xem thêm những pha làm bàn đáng chú ý của Harry Kane tại Bundesliga (nguồn: Bundesliga)