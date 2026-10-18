12 tác phẩm 'Hạt gạo' của cố họa sĩ Lê Thiết Cương và bộ ảnh nhiếp ảnh gia gốc Việt Tsai Ting Bang chụp mẹ ruột qua nhiều năm cùng xuất hiện trong trưng bày 'Mẹ là' tại tại EMGallery (TPHCM).

Trưng bày Mẹ là (Mother Installation) vừa khai mạc tại TPHCM. Lúc sinh thời, họa sĩ Lê Thiết Cương từng định nghĩa: "Mẹ là Về", hiểu là trở về với bản ngã cốt lõi của chính mình. Trưng bày giới thiệu 12 tác phẩm thuộc loạt Hạt gạo, biểu tượng được xem là căn cốt trong sáng tác của ông. Họa sĩ sinh năm 1962 tại Hà Nội, qua đời ngày 17/7/2025 ở tuổi 63 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Các tác phẩm của cố họa sĩ Lê Thiết Cương.

Tiếp nối biểu tượng hạt, nhóm sáng tạo trẻ 39 Concept mang tới sắp đặt Sàng sảy với ý niệm từ hạt nhỏ bé, mọi thứ mở ra và bắt đầu. Sàng sảy từng được giới thiệu như một không gian trưng bày ứng dụng, nơi tác phẩm của cố họa sĩ được tiếp nối bằng góc nhìn của thế hệ trẻ.

Ở phần nhiếp ảnh, Tsai Ting Bang mang tới bộ ảnh Ms. Trang gồm những khoảnh khắc riêng tư ghi lại về mẹ qua nhiều bối cảnh làm việc và sinh hoạt tại Hà Nội, Đà Lạt và TPHCM. Người mẹ hiện lên với nhiều vai trò chồng lấn: doanh nhân, người vợ, người mẹ và tín đồ thời trang. Nhiếp ảnh gia từng chia sẻ gia đình anh liên tục chuyển nhà theo các cơ hội làm ăn, có lúc sống sung túc, có lúc cả nhà ngủ trên chiếu. Sau một thời gian xa cách, việc xem lại ảnh cũ và đồng hành cùng mẹ ở hiện tại là cách anh tìm hiểu điều gì đã tạo nên con người bà.

Tsai Ting Bang sinh năm 1999 tại Đào Viên (Đài Loan, Trung Quốc), mang 2 dòng máu Việt Nam - Đài Loan, tự học nhiếp ảnh từ năm 12 tuổi. Sách ảnh đầu tay Born from the Same Root kể về người anh trai của anh đoạt giải Sách ảnh đầu tay tại Paris Photo - Aperture 2024.

Bộ ảnh 'Ms. Trang' của Tsai Ting Bang.

Theo BTC, nhiếp ảnh và điêu khắc khác nhau về phương thức biểu đạt nhưng gặp nhau ở đích đến là khơi lại ký ức, từ mặt phẳng đến khối hình. Hành trình trưng bày mở đầu bằng tác phẩm Cây nuôi nấng và khép lại với Hạt mẹ, kết hợp sắp đặt và trình diễn để người xem tương tác trực tiếp.

Cận cảnh các tác phẩm trong không gian trưng bày:

Minh Phi