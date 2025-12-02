Ngày 2/12 tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại VCCA khai mạc triển lãm Tỏa V - Điểm chạm khoa học (The Foliage V - The Touch of Science), một không gian đối thoại mở giữa khoa học và nghệ thuật. 9 nghệ sĩ đương đại Việt Nam với những thực hành đa dạng, cùng đặt ra câu hỏi về vị trí của con người trong hệ sinh thái tri thức và sự sống.

Không gian triển lãm.

Tại triển lãm, công chúng không chỉ quan sát mà còn đối thoại và suy ngẫm về mối liên kết giữa tri thức, sáng tạo và tương lai con người.

Khác với cách trưng bày tuyến tính quen thuộc, Tỏa V được thiết kế như một hành trình khám phá tự do qua 5 trạm - 5 miền tư duy khoa học trọng yếu.

"Hạt mầm" của Lê Thiết Cương.

Trạm 1: Mầm sống - Khoa học nông nghiệp, gồm các tác phẩm cuối cùng của cố nghệ sĩ Lê Thiết Cương, gợi mở câu chuyện về hạt gạo và văn minh lúa nước. Không gian đưa người xem trở lại khởi nguyên của sự sống, nơi đất đai, mùa màng và những chuyển động vi mô tạo nên nền tảng của thế giới tự nhiên.

Tác phẩm "142 giờ vòng quanh Trái đất" của Lê Giang.

Tác phẩm "Lá chắn" của Lê Đăng Ninh.

Trạm 2: Sự sống - Y học vì nhân loại, nghệ sĩ Lê Giang và Lê Đăng Ninh khai thác những hình ảnh mang tính biểu tượng của sự sinh nở, chữa lành và tính mong manh của cơ thể người. Các tác phẩm nhấn mạnh khía cạnh nhân bản của khoa học y học.

Cụm tác phẩm sắp đặt "Ở đâu đó, phía bên trong" của Bùi Quốc Khánh.

Cụm tác phẩm sắp đặt "Trang trại" của Đỗ Hà Hoài.

Trạm 3: Cấu trúc - Vật liệu của tương lai, nghệ sĩ Bùi Quốc Khánh và Đỗ Hà Hoài tái hiện vật chất dưới hình thái mới. Kết hợp kim loại, thủy tinh và cấu trúc mô phỏng phân tử, các tác phẩm mang đến góc nhìn về một thế giới vật chất thông minh, sinh động.

Tác phẩm của Phạm Minh Hiếu.

Trạm 4: Miền ý thức - Địa hạt của trí tuệ, nghệ sĩ Đỗ Hiệp và Phạm Minh Hiếu sử dụng ánh sáng và dữ liệu để mô tả hành trình nhận thức của con người. Ánh sáng trở thành biểu tượng cho khoảnh khắc khai mở tri thức.

Tác phẩm "Mặt trời bất tận" của Vũ Bình Minh.

Một trong cụm tác phẩm "Trong tiến trình tự tạo của vật chất" của Trịnh Minh Tiến.

Trạm 5: Nguồn sống - Khoa học môi trường, nghệ sĩ Vũ Bình Minh và Trịnh Minh Tiến tập trung vào các yếu tố tự nhiên như đất, nước, khí quyển và năng lượng. Những tác phẩm nhắc lại vòng lặp bền vững của hệ sinh thái, nơi con người luôn là một phần của tự nhiên.

Giám tuyển Đỗ Tường Linh chia sẻ nhiều tháng làm việc với các nghệ sĩ, trong đó có giai đoạn cuối đời của cố nghệ sĩ Lê Thiết Cương cho thấy chiều sâu nghiên cứu trong mỗi tác phẩm: Chính những hành trình sáng tạo ấy mở ra cách tiếp cận phong phú cho mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật, hướng đến các tri thức tương lai đa dạng và bền vững hơn.

Xuyên suốt triển lãm là câu hỏi trung tâm: Điều gì thúc đẩy thế giới vận động - sự sống, vật chất hay trí tưởng tượng của con người? Thay vì định nghĩa, triển lãm lựa chọn kết nối công chúng với khoa học thông qua trải nghiệm đa giác quan, để tri thức trở nên gần gũi và giàu cảm xúc.

Bà Nguyễn Trà My - Giám đốc VCCA, kỳ vọng triển lãm góp phần mở rộng không gian hợp tác liên ngành: "Nghệ thuật - khoa học có thể tạo nên những đối thoại sâu sắc và mở ra hướng đi mới cho thực hành Art-Sci tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ".

Song hành cùng triển lãm là chuỗi hoạt động trải nghiệm như tọa đàm, workshop và art-tour giúp công chúng tiếp cận sâu hơn với các khái niệm khoa học - nghệ thuật.