VTV vừa chia sẻ đoạn phim hậu trường cảnh nhân vật Bình (Doãn Quốc Đam) đập mâm vào lưng, nhét cơm vào miệng Hạnh (Huyền Lizzie) trong phim 'Căn nhà không mái che'.

Trong Căn nhà không mái che tập 1, khán giả sốc với phân đoạn Bình (Doãn Quốc Đam) trút giận lên Hạnh (Huyền Lizzie) vì nghi ngờ cô đâm đơn ly dị. Bất chấp sự phản ứng yếu ớt của vợ, Bình đập mâm cơm vào lưng, nhét cơm vào miệng Hạnh để trừng phạt khiến khán giả xót xa.

VTV vừa tung trích đoạn hậu trường cho thấy Doãn Quốc Đam và Huyền Lizzie phối hợp ăn ý. Dù sử dụng kỹ thuật hình thể để tránh gây thương tích cho bạn diễn, nam diễn viên nhập vai chân thực đến ngỡ ngàng.

Doãn Quốc Đam diễn như thật.

Huyền Lizzie chia sẻ với VietNamNet, bạn diễn rất kỹ thuật nên dù đập mâm mạnh hay nhét cơm thật đều có kỹ năng xử lý để cô không bị đau hay tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. "Khi xem lại cảnh quay đó, chính tôi cũng thấy xót xa. Lúc diễn tôi nhập tâm đến mức không còn nhận ra xung quanh, mãi sau này nghe mọi người kể lại mới biết anh ấy còn có hành động đạp chân vào người mình lúc đó".

Đạo diễn Phạm Gia Phương chia sẻ Doãn Quốc Đam tập một đằng nhưng diễn một nẻo như lên đồng ở phân cảnh này khiến cả đoàn phim dựng tóc gáy. Doãn Quốc Đam là diễn viên mà không ai có thể đoán được khi diễn thật sẽ nhập vai đến mức nào nên luôn khiến đoàn phim bất ngờ. Dẫu vậy anh khiến không ít khán giả tiếc nuối vì đã sớm chia tay bộ phim sau 2 tập.

Ảnh, video: VTV