Huyền Lizzie chia sẻ về quá trình kết hợp với hai diễn viên Duy Hưng và Doãn Quốc Đam trong phim mới cũng như màn lột xác của cô. Nữ diễn viên cũng chia sẻ về hạnh phúc hiện tại.

Là lựa chọn thứ ba cho vai Hạnh

- Vốn không phải lựa chọn đầu tiên cho vai Hạnh và bản thân đạo diễn Bùi Tiến Huy ban đầu không tin là chị sẽ nhận vai này, vậy điều gì khiến Huyền Lizzie trở thành Hạnh?

Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều là nhân duyên và duyên số. Ban đầu, đoàn phim đã có hai sự lựa chọn khác cho vai Hạnh. Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân, cả hai diễn viên đều không thể nhận lời. Cuối cùng, tôi là sự lựa chọn thứ ba.

Tạo hình vai diễn mới của Huyền Lizzie trong "Căn nhà không mái che".

Khi đạo diễn Bùi Tiến Huy gọi điện mời, chính anh ấy cũng không tin tôi sẽ nhận vai. Thế nhưng, khi đọc kịch bản, tôi thấy đây thực sự là một vai diễn tuyệt vời. Nếu không nhận, chưa chắc trong tương lai tôi đã có lại một cơ hội tốt như thế.

Dù biết vai diễn này sẽ mang lại sự bất ngờ, chút hoài nghi và đòi hỏi phải thuyết phục được khán giả vì trước đây tôi chưa từng đảm nhận dạng nhân vật như vậy nhưng cũng là thử thách muốn vượt qua. Nếu làm tốt, đây sẽ là bước đột phá trong sự nghiệp diễn xuất của tôi, đồng thời mang đến sự mới mẻ cho khán giả và người hâm mộ.

Nhan sắc ngoài đời của nữ diễn viên đối lập trên phim.

- Đây có thể nói là vai diễn "xấu" nhất, 'khổ' nhất của Huyền Lizzie trên màn ảnh, chị đã làm thế nào để hoá thân vào Hạnh?

Trước hết, trang phục và bối cảnh đã hỗ trợ cho diễn xuất của tôi rất nhiều. Bên cạnh đó là phần hóa trang. Nếu ở các bộ phim khác, tôi được trang điểm kỹ lưỡng và cầu kỳ thì với bộ phim này, tôi phải làm cho mình xấu đi: đánh nền hạ xuống vài tông, không nhấn nhá điểm gì trên gương mặt, thậm chí vẽ thêm tạo cảm giác khắc khổ, nông dân hơn. Tất cả những chi tiết đó giúp định hình nhân vật khiến khán giả tin rằng đây là Hạnh chứ không còn là Huyền Lizzie.

Huyền Lizzie nói về thử thách trong phim mới:

Cùng với ngoại hình, phần diễn xuất cũng đòi hỏi sự thay đổi lớn. Tôi phải điều chỉnh từ dáng đi, dáng đứng, cách ăn nói, nhả chữ cho đến từng hành động nhỏ. Những cử chỉ phải thể hiện được sự tất bật, vất vả liên tục của một người phụ nữ lúc nào cũng tảo tần, lam lũ, chứ không còn nét thong thả hay đủng đỉnh thường ngày.

- 'Căn nhà không mái che' có quá trình quay rất vất vả, lại có nhiều trường đoạn nặng tâm lý và hành động. Đã bao giờ chị cảm thấy hối hận vì nhận vai diễn này?

Bộ phim này thực sự vất vả, lịch quay thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, bối cảnh thiếu thốn và có vô số cảnh quay nặng về cả tâm lý lẫn hành động. Tuy nhiên, đến hiện tại khi đã đi được 3/4 chặng đường, tôi chưa từng hối hận chút nào. Ngược lại, tôi biết ơn và may mắn vì được trao cơ hội này và đã dám đón nhận thử thách này.

Được hóa thân vào nhân vật Hạnh mang lại cho tôi cảm giác rất "đã". Có những phân đoạn chạm sâu tới cảm xúc của tôi về tình mẹ con, tình nghĩa vợ chồng, thậm chí ranh giới giữa sống và chết... Tất cả những giá trị xoay quanh tình cảm gia đình rất chạm và tôi thấy sung sướng khi được thể hiện được vai này.

- Đây là nhân vật chị gần như không tốn đồng nào cho phục trang nhân vật nên cát-sê coi như giữ cả cục?

(Cười) Đúng vậy! Để phù hợp với tính cách và hoàn cảnh nhân vật, tôi phải săn tìm những bộ quần áo cũ nhất, giản dị nhất ở chợ đồ cũ. Cả bộ phim nhân vật không thay quá nhiều đồ nên tổng chi phí trang phục chắc chỉ tốn rất ít.

Bất ngờ với Doãn Quốc Đam và Duy Hưng

- Khán giả nổi da gà khi xem trailer cảnh Doãn Quốc Đam bạo hành Huyền Lizzie trong phim. Quá trình quay chị có bị đau thật và có thấy sợ hãi như nhân vật khi bạn diễn nhập vai như lên đồng?

Anh Doãn Quốc Đam là người tạo cảm xúc cho bạn diễn cực kỳ tốt. Khi tập anh diễn một kiểu nhưng đến lúc quay thật anh lại nghĩ ra nhiều hành động bất ngờ. Sự bất ngờ đó tạo nên cảm xúc thật như cảnh đập mâm hay nhét cơm vào miệng Hạnh vốn không có trong kịch bản. Sự bộc phát đó khiến tôi giật mình thật nhưng chính sự bất ngờ đó lại tạo nên cảm xúc tốt cho Huyền.

Tất nhiên, anh Đam là người rất kỹ thuật nên dù đập mâm mạnh hay nhét cơm thật đều có kỹ năng xử lý để tôi không bị đau hay tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Khi xem lại cảnh quay đó, chính tôi cũng thấy xót xa. Lúc diễn tôi nhập tâm đến mức không còn nhận ra xung quanh, mãi sau này nghe mọi người kể lại mới biết anh ấy còn có hành động đạp chân vào người mình lúc đó.

Huyền Lizzie và Duy Hưng lần đầu kết hợp trên màn ảnh.

- Lần đầu kết hợp cùng Duy Hưng - nam diễn viên truyền hình có thực lực và nổi bật nhất hiện nay. Quá trình quay chị có bao giờ bị Duy Hưng lấn át vì quá bản năng như anh ấy đã làm Thu Hà Ceri sợ đến quên thoại?

Ban đầu khi diễn với anh Hưng tôi cũng có chút lo lắng. Dạng nhân vật này là sở trường của anh Hưng, trong khi với tôi lại là một đề tài hoàn toàn mới chưa từng thử sức. Nhưng chính lối diễn mộc mạc, rất 'đời' của anh Hưng đã tạo cho tôi nguồn năng lượng và cảm xúc tốt, giúp tôi điều chỉnh cách thoại tự nhiên hơn để hai anh em tung hứng ăn ý.

- Trong "Gặp gỡ diễn viên truyền hình", chị nói từng ghét Duy Hưng vì anh thường đọc sai tên mình. Có điều gì về Duy Hưng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trước đó của chị về bạn diễn sau quá trình làm việc chung?

Tôi nói ghét anh Duy Hưng khi ấy vì đọc sai tên mình chỉ là trêu đùa thôi vì hai anh em ngoài đời rất quý nhau. Đến tận bây giờ anh ấy vẫn không đọc đúng tên tôi đâu nhưng điều đó không quan trọng, vì nó tạo tâm lý vui vẻ, thoải mái giữa hai bạn diễn, giúp chúng tôi thân thiết hơn và dễ ăn khớp khi vào vai.

Nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 36 của bà mẹ 1 con.

Trực tiếp làm việc cùng anh Hưng, tôi thực sự bất ngờ. Trước đây tôi đã biết anh ấy diễn hay rồi nhưng khi hợp tác mới thấy anh làm việc cực kỳ chỉn chu và kỹ lưỡng trong từng phân đoạn. Sau mỗi cảnh quay, anh luôn hỏi tôi: "Em cảm thấy phân đoạn vừa rồi thế nào, đã 'xuống' chưa, đã 'đời' chưa hay có cần làm lại không? Hôm nay em cảm thấy ngày quay thế nào?" Anh ấy thực sự tập trung cao độ cho vai diễn, tỉ mỉ đến từng tiểu tiết.

Làm việc với một đồng nghiệp chuyên nghiệp như vậy thúc đẩy tôi phải nâng tầm bản thân và nghiêm túc hơn. Anh Hưng khi rời máy quay hay đùa vui để giải tỏa áp lực, giữ không khí dễ chịu trên trường quay nhưng khi đã vào bấm máy diễn hay, rất "đời". Sự kết hợp giữa hai tư duy nghiêm túc khiến mỗi khi hoàn thành một cảnh, hai anh em lại hào hứng trao đổi: "Anh thấy thế nào? Em thấy thế nào? OK chưa?..." Chính điều đó đã tạo năng lượng tốt cho hai nhân vật Toản và Hạnh.

- Phim có nhiều cảnh tâm lý nặng, có trường đoạn nào khiến chị nhớ nhất tính đến thời điểm này?

Phim có rất nhiều trường đoạn tâm lý nặng nhưng do phim chưa lên sóng nên tôi chưa thể tiết lộ cụ thể. Đó là những phân đoạn đong đầy cảm xúc, chạm đến nỗi đau nhưng cũng có vô số cảnh quay dí dỏm, thể hiện tình yêu mộc mạc, đáng yêu ngày xưa ở vùng nông thôn.

Huyền Lizzie bên con trai.

- Tạo hình của Hạnh đối lập với hình ảnh trẻ trung, sành điệu của chị ngoài đời. Nhiều người bảo chị đang hạnh phúc nên mới phơi phới yêu đời như vậy. Phụ nữ vẫn có thể hạnh phúc ngay cả khi chẳng cần đàn ông đúng không?

Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này. Ở thời điểm hiện tại, kể cả khi ở một mình, tôi vẫn cảm thấy bản thân rất hạnh phúc và đủ đầy. Tôi có một công việc yêu thích để cống hiến, có con cái ngoan ngoãn, bố mẹ khỏe mạnh và bạn bè luôn ở bên. Với tôi, như vậy đã là quá trọn vẹn.