Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố trụ cột tài chính tiêu dùng – một trong những động lực tăng trưởng có biên lợi nhuận cao trong hệ sinh thái Tập đoàn Tài chính HD (HDFG).

Theo đại diện HDBank, việc nâng sở hữu giúp HDBank: Gia tăng quyền kiểm soát và hợp nhất lợi ích kinh tế; Tăng tốc tích hợp dữ liệu và khai thác hệ sinh thái hơn 34 triệu khách hàng; Tối ưu hóa hiệu quả bán chéo giữa ngân hàng - tài chính tiêu dùng - ngân hàng số - chứng khoán.

Trong cấu trúc HDFG, HD SAISON giữ dẫn dắt tài chính tiêu dùng đại chúng (33+ triệu khách hàng); Vikki Bank là ngân hàng số cho khách hàng trẻ và SME siêu nhỏ; HDBank là ngân hàng lõi cho phân khúc trung - cao cấp và doanh nghiệp; HD Securities cung cấp dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản.

HD SAISON hiện được đánh giá là một trong những công ty tài chính tiêu dùng hiệu quả nhất thị trường. Với các chỉ số:

- ROAE >22%, ROA 5–5,8%

- CIR ~37%, CAR >24% (nhóm cao nhất ngành)

- NPL thuộc nhóm thấp nhất

- Năm 2025: Dư nợ +21,2%, LNTT 1.390 tỷ đồng (cao nhất lịch sử)

Trong giai đoạn tới, công ty định hướng duy trì: ROE ~25%, ROA ~5% và mức tăng trưởng cao đi cùng kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

“Quyết định nâng sở hữu diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, được hỗ trợ bởi quy mô dân số trên 100 triệu người, thu nhập bình quân tăng trưởng bền vững và nhu cầu tín dụng bán lẻ ngày càng mở rộng. HDBank kỳ vọng HD SAISON sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất và nâng cao giá trị cho cổ đông trong giai đoạn tới”, đại diện HD Bank chia sẻ.

(Nguồn: HD Bank)