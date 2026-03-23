Ngân hàng số Cake by VPBank vừa tiếp tục tăng lãi suất huy động lên cao nhất 9%/năm đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 10 đến 36 tháng.

Đây là mức lãi suất thực nhận sau khi đã được ngân hàng cộng thêm lãi suất tới 1,1%/năm dành cho khách hàng gửi lần đầu mà không đi kèm với điều kiện về số lượng tiền gửi.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng niêm yết (chưa cộng thêm) cho tiền gửi kỳ hạn 10 – 36 tháng đã là 7,9%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng được Cake niêm yết là 7,7%/năm. Cũng với mức lãi suất cộng thêm 1,1%/năm cho người gửi lần đầu, lãi suất tiền gửi thực nhận cho các kỳ hạn này cũng lên đến 8,8%/năm.

Như vậy, Cake đang là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất hiện nay.

Trước đó, ngân hàng số này cũng đã cộng thêm lãi suất tới 0,9%/năm cho khách hàng gửi tiền.

Ngay cả ngân hàng quốc doanh như BIDV cũng vừa thông báo lãi suất tiết kiệm lên đến 7,8%/năm đối với khoản tiền gửi từ 300 triệu đồng.

Trước đó, BIDV đã tăng lãi suất niêm yết từ tuần trước và trở thành ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất trong nhóm ngân hàng Big4.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng, theo công bố của BIDV vào sáng 20/3, lên mức trần quy định là 4,75%/năm. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng tăng lên 6,6%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12-36 tháng tăng lên 6,8%/năm.

Thậm chí, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn dài tại NCB đã được đẩy lên tới 8,65%/năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 6-12 tháng tại một chi nhánh của GPBank lên đến 8,5%/năm.

Một ngân hàng thương mại cổ phần cũng vừa chính thức tăng lãi suất huy động niêm yết là Ngân hàng Bản Việt (BVBank).

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến có hiệu lực từ hôm nay, 23/3/2026 của BVBank, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng đồng loạt tăng thêm 0,3%/năm lên 6,6%/năm. Qua đó đưa BVBank trở thành một trong số các ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi cao nhất hiện nay.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12-18 tháng được BVBank điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm, kỳ hạn 24 tháng tăng thêm 0,1%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng mới nhất là 6,8%/năm, kỳ hạn 15 tháng 7%/năm, kỳ hạn 18-24 tháng 7,2%/năm.

Hiện lãi suất BVBank niêm yết cho kỳ hạn 1-5 tháng vẫn đang là 4,75%/năm, mức lãi suất tiền gửi tối đa đối với kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng.

BVBank cũng niêm yết lãi suất tối đa 4,75%/năm cho tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng. Lãi suất niêm yết cao nhất với tiết kiệm tại quầy là 6,95%/năm với kỳ hạn 24 tháng.

Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn còn lại gồm: Kỳ hạn 6-11 tháng 6,15%/năm, kỳ hạn 12 tháng 6,45%/năm, kỳ hạn 15 tháng 6,75%/năm, kỳ hạn 18 tháng 6,85%/năm, kỳ hạn 36-60 tháng 6,4%/năm.

Bên cạnh lãi suất tiết kiệm thông thường, lãi suất chứng chỉ tiền gửi cũng đang được các ngân hàng đưa ra mức hấp dẫn. Nam A Bank vừa công bố phát hành chứng chỉ tiền gửi đợt 2 năm 2026 với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng, thời hạn phát hành từ 17/3 – 17/6 hoặc khi phát hành đủ mệnh giá.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi được Nam A Bank công bố lên đến 7,89%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,99%/năm cho kỳ hạn 7 tháng.

Tại Ngân hàng ACB, lãi suất chứng chỉ tiền gửi cũng đang được nhà băng này công bố lên tới 7,5%/năm với kỳ hạn 9 tháng. Lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 3 tháng là 6,1%/năm và kỳ hạn 1 tháng là 5,7%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 23/3/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3,2 3,7 5,7 5,7 6 6 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 5,5 5,5 5,5 5,5 VIETCOMBANK 4 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 ABBANK 3,8 4 6,3 6,3 6,3 6,3 ACB 4,6 4,65 6,35 6,45 6,55 BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,25 6,25 BVBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 7,2 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,3 5,3 5,8 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,65 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,4 4,4 5,7 5,4 6 5,35 LPBANK 4,7 4,75 6,8 6,8 7 7,1 MB 4,5 4,7 5,9 5,9 6,3 6,3 MBV 4,6 4,75 6,5 6,5 7,2 7,2 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,7 4,75 6,4 6,4 6,6 6,8 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,6 4,6 5,9 5,9 6,1 6,1 SAIGONBANK 4,75 4,75 6 6 6,3 6,5 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,35 5,49 5,8 6,25 SHB 4,6 4,65 6 6,1 6,3 6,5 TECHCOMBANK 4,35 4,75 7,25 6,25 7,35 6,35 TPBANK 4,75 4,75 5,4 5,5 5,7 5,9 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9 VIET A BANK 4,6 4,75 6,1 6,1 6,2 6,3 VIETBANK 4,6 4,6 6,1 6,2 6,3 6,6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,4