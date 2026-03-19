Theo quy định tại Thông tư số 30/2025/TT-NHNN (Thông tư 30) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, từ ngày 1/4/2026, toàn bộ tên tài khoản thanh toán phải đồng nhất với thông tin trên Căn cước công dân hoặc Thẻ căn cước, nhằm nâng cao tính bảo mật và an toàn cho mọi giao dịch.

Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm kiểm tra lệnh thanh toán, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lệ; trong đó đảm bảo thể hiện đúng số hiệu tài khoản thanh toán, tên tài khoản thanh toán trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng khi thực hiện giao dịch thanh toán và hiển thị đầy đủ trên chứng từ thanh toán.

Quy định này đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ phải chấm dứt dịch vụ cho phép khách hàng đặt nickname cho tài khoản (hay còn gọi là iNick).

Nickname/iNick là tên tài khoản do khách hàng tự chọn bên cạnh số tài khoản chính thức (tài khoản gốc) do ngân hàng cung cấp. Việc cấp nickname cho tài khoản giúp cá nhân hóa thông tin tài khoản của khách hàng, tên tài khoản dễ nhớ, ngắn gọn. Tuy nhiên, dịch vụ này cũng phát sinh những rắc rối không đáng có, như việc chuyển tiền nhầm tài khoản.

Các ngân hàng cho biết, việc chấm dứt dịch vụ tài khoản nickname không ảnh hưởng đến số dư và quyền sử dụng tài khoản của khách hàng. Số dư trong tài khoản vẫn được bảo toàn. Số tài khoản gốc và các tiện ích đi kèm cũng không thay đổi.

Thay vì dùng nickname, khách hàng sẽ dùng số tài khoản gốc (số tài khoản đã đăng ký với ngân hàng) để chuyển và nhận tiền. Tuy nhiên, khách hàng cần cập nhật lại thông tin nhận tiền trên các nền tảng để giao dịch không bị gián đoạn.

Thông tư 30 cũng quy định về trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong giao dịch ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện tố giác, báo tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định và báo cáo bằng văn bản cho NHNN (Vụ Thanh toán, NHNN chi nhánh khu vực trên địa bàn); đồng thời thông báo bằng văn bản cho khách hàng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại.

Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý kết quả tra soát, xử lý khiếu nại.