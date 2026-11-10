Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng cho hay, việc xử lý vi phạm gắn với bố trí tạm cư, tái định cư, đền bù và hỗ trợ thỏa đáng, bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân ở 12 dự án Mường Thanh có sai phạm.

HĐND thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án Mường Thanh.

Được biết, tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng tại các dự án là 6.759 căn, trong khi thực tế đã xây dựng 24.943 căn, tăng 18.184 căn.

Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng chia sẻ nghị quyết này hiện thực hóa chỉ đạo của Trung ương trong giải quyết, xử lý những “điểm nghẽn”, vướng mắc và gắn liền với cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm hiện thực hóa quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

"Đây là các công cụ, giải pháp không chỉ bằng quy định pháp luật và bằng những phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện để có thể giải quyết sớm nhất những điều kiện cũng như quyền lợi cho người dân trong giai đoạn tiếp theo", ông Dũng cho hay.

Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng. Ảnh: HĐND

Theo ông, để triển khai thành công, các cơ quan chức năng phải nắm được tâm tư, nguyện vọng của cư dân đồng thời giải quyết cụ thể những vấn đề phát sinh khi xử lý vi phạm.

“Phải bố trí tạm cư, tái định cư, đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân cũng như cơ chế đền bù, hỗ trợ thỏa đáng”, ông Dũng nói.

Quyền lợi cư dân 12 dự án Mường Thanh gồm cả pháp lý, an toàn

Theo ông Dũng, bảo vệ quyền lợi người dân cần được nhìn nhận trên nhiều phương diện, từ pháp lý của nhà ở, an toàn tính mạng đến điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Với những người đã được cấp giấy chứng nhận, mua nhà đủ điều kiện pháp lý, thành phố tạo điều kiện cho người dân nhưng vẫn phải bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy và hạ tầng xã hội.

Người dân sinh sống ở chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Thạch Thảo

Ông dẫn thực tế tại nhiều khu đô thị ở Hà Nội, trẻ em phải đi học tại địa bàn khác hoặc bốc thăm để được vào trường công, trong khi hạ tầng kỹ thuật còn thiếu. Vì vậy, việc giải quyết tồn tại cần được đặt trong bài toán tổng thể đồng thời xử lý các vướng mắc pháp lý và điều kiện sống của cư dân.

“Chính vì những điều kiện căn bản như vậy, nghị quyết đã phân định ra từng nhóm vấn đề, nhưng trên hết quyền lợi của người dân phải được đảm bảo”, ông nói.

Theo ông Dũng, việc bảo đảm quyền lợi không chỉ liên quan đến pháp lý nhà ở mà còn gồm tạm cư, tái định cư, nơi ăn ở và việc học hành của con em cư dân.

"Trách nhiệm của chủ đầu tư và của các cơ quan liên quan phải tiếp tục được làm rõ để đảm bảo quyền lợi người dân về mặt pháp lý với các điều kiện như tạm cư, tái định cư, điều kiện về nơi ăn ở, học hành của các con. Đó là những nội dung mà tất cả các đại biểu HĐND thành phố cũng bàn luận rất sôi nổi. Chủ tịch HĐND thành phố nhiều lần chỉ đạo, phải luôn luôn bảo vệ quyền lợi của người dân và đó là nội hàm mà tôi cho rằng là đặc biệt quan trọng của nghị quyết này", ông Trần Hợp Dũng cho hay.

Khảo sát giải quyết từng trường hợp ở 12 dự án Mường Thanh

Về triển khai, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết đây là một trong những nghị quyết được Thành ủy, HĐND và UBND thành phố ưu tiên thực hiện. Quá trình này cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các sở chuyên môn và chính quyền địa phương.

Các cơ quan có chức năng cần đánh giá, xem xét cụ thể những nội dung hợp lý, có thể chấp nhận hoặc điều chỉnh. Trong đó có việc bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà sinh hoạt cộng đồng và các trường mầm non, tiểu học, trung học để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đối với những vấn đề liên quan đến an ninh, tính mạng người dân ở 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh, ông nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết vào cuộc để chấm dứt. Những nội dung liên quan đến việc cấp sổ cho người dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng người dân thì phải có những biện pháp rất cụ thể theo từng trường hợp.

"Ban Đô thị HĐND thành phố sẽ trực tiếp đi khảo sát từng dự án mà nghị quyết có điều chỉnh, để thực sự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân", ông Dũng khẳng định.