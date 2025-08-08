Ngày 7/8, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2, hay còn gọi là kỳ họp thường lệ giữa năm 2025. Tại đây, các đại biểu đã xem xét và biểu quyết thông qua 14 nghị quyết quan trọng, đánh dấu những bước đi vững chắc của tỉnh sau giai đoạn sáp nhập.

Đại biểu HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh những nỗ lực và thành tựu nổi bật của Tây Ninh trong hơn 7 tháng đầu năm 2025. Tỉnh đã thực hiện thành công "nhiệm vụ kép": vừa sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,63%, đứng đầu khu vực phía Nam. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 31.000 tỷ đồng, tương đương 85% dự toán được giao. Hoạt động sản xuất kinh doanh có dấu hiệu phục hồi rõ rệt và các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ. Đặc biệt, hệ thống chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập đã vận hành cơ bản thông suốt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh đã nghe báo cáo tóm tắt về hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 và tờ trình của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh Tây Ninh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất cao thông qua 14 Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực, từ phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, tài chính- ngân sách đến các chính sách đặc thù của địa phương. Một nghị quyết đáng chú ý là quy định mức thu lệ phí 0 đồng cho một số thủ tục hành chính khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu đối với ông Võ Văn Dũng và ông Nguyễn Văn Dũng. Các đại biểu cũng thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2025, trong đó mục tiêu tăng trưởng kinh tế được đặt ở mức 9 - 9,5% và phấn đấu đạt mức hai con số.

14 Nghị quyết được HĐND tỉnh Tây Ninh thống nhất biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 2 gồm: 1. Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 tỉnh Tây Ninh. 2. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2025 tỉnh Tây Ninh. 3. Nghị quyết ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Tây Ninh năm 2025. 4. Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước tỉnh Tây Ninh (sau hợp nhất) năm 2025. 5. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vay, trả nợ năm 2025 tỉnh Tây Ninh (sau hợp nhất). 6. Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 7. Nghị quyết quy định mức thu lệ phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 8. Nghị quyết giao dự toán kinh phí phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2025. 9. Nghị quyết áp dụng các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 10. Nghị quyết về bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 11. Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An về ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Nghị quyết số 114/NQ HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 12. Nghị quyết về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh Tây Ninh. 13. Nghị quyết ban hành kế hoạch kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2025. 14. Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2026 của HĐND tỉnh.

Vĩnh Phú