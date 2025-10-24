XEM CLIP:

Công trường san lấp, lấn biển tại dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đậu Thế Anh (47 tuổi, trú phường Vũng Tàu, TPHCM), Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu và Nguyễn Duy Quốc Hùng để điều tra tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cùng bị khởi tố trong vụ án này, Trịnh Ngọc Hiệp là nhân viên Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu, bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Các quyết định trên được đưa ra sau quá trình xác minh, điều tra liên quan đến thi công dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu, tháng 8/2019, dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu được Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cấp phép cho Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu xây dựng các hạng mục san lấp mặt bằng và đê kè lấn biển. Vị trí dự án tại số 1A, đường Trần Phú, phường 1, TP Vũng Tàu trước đây - nay là phường Vũng Tàu, TPHCM.

Trong đó, hạng mục san lấp mặt bằng có diện tích 15.732m2; đê chắn sóng có chiều dài 92,74m và đê lấn biển dài 372,4m, bãi tắm nhân tạo dài 214,7m.

Bảng thông tin dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu được gắn phía trước công trường, trên đường Trần Phú.

Ngay từ những ngày đầu khi chủ đầu tư tiến hành thi công san lấp, lấn biển, dự án đã gặp phải những luồng ý kiến phản đối của người dân địa phương. Họ lo ngại dự án phá vỡ cảnh quan của Bãi Trước, che khuất tầm nhìn hướng biển.

Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu tạm dừng thi công để rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự án, các tác động đến khu vực xung quanh, môi trường.

Đến tháng 5/2024, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu tiếp tục thi công đê chắn sóng và san lấp mặt bằng dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu.

Ghi nhận của PV VietNamNet chiều 23/10, tại công trường dự án, máy móc phục vụ san lấp đã dừng hoạt động. Ngoài cổng, bảo vệ công trình vẫn túc trực để ngăn người lạ đi vào bên trong.

Lối vào bên trong công trường được che chắn bằng rào sắt, đặt biển cảnh báo.

Rác thải xây dựng được tập kết bên ngoài, sát mép bờ kè bãi biển.

Việc san lấp mặt bằng và đê kè lấn biển tại dự án đã thực hiện trên diện tích khá lớn. Theo quan sát, phần lớn "vật liệu" dùng san lấp là đất, gạch, bê tông vỡ...

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh (ngoài cùng bên trái) và hai nhân viên. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ án “gây ô nhiễm môi trường” trên, kết quả điều tra ban đầu xác định, Đậu Thế Anh đã chỉ đạo, phê duyệt và quản lý việc mua, tiếp nhận hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp khu vực biển Vũng Tàu trên diện tích hơn 4.400m2, tại dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Nguồn chất thải nói trên không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Cơ quan điều tra cũng xác định Hùng và Hiệp có hành vi giúp sức trong quá trình thực hiện, bao gồm việc kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào và chỉ huy thi công liên quan đến khối lượng chất thải nêu trên.