Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đậu Thế Anh (47 tuổi, trú phường Vũng Tàu, TPHCM - Tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu) và Nguyễn Duy Quốc Hùng (nhân viên công ty) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cùng bị khởi tố trong vụ án, một nhân viên khác của công ty là Trịnh Ngọc Hiệp bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh (ngoài cùng bên trái) và hai nhân viên. Ảnh: CACC

Các quyết định trên được ra sau quá trình xác minh, điều tra liên quan đến quá trình thi công dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty CP Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đậu Thế Anh đã chỉ đạo, phê duyệt và quản lý việc mua, tiếp nhận hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp khu vực biển Vũng Tàu trên diện tích hơn 4.400m2, tại dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Nguồn chất thải nói trên không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Cơ quan điều tra cũng xác định Hùng và Hiệp có hành vi giúp sức trong quá trình thực hiện, bao gồm việc kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào và chỉ huy thi công liên quan đến khối lượng chất thải nêu trên.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.