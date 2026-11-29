Tại một quốc gia được cho đang rơi vào "khủng hoảng tài chính" và "trong thời kỳ xung đột" như Iran, việc các sản phẩm làm đẹp, thời trang và mỹ phẩm vẫn giữ mức tiêu thụ không suy giảm là điều đáng kinh ngạc.

Trong thời kỳ xung đột, ngành làm đẹp ở Iran vẫn không bị tác động. Ảnh: WANA

Nhiều người có thể cho rằng các salon cao cấp, trung tâm chăm sóc sắc đẹp và thị trường mỹ phẩm sẽ chịu sự sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí phải đóng cửa, nhất là khi Iran đang bị phong tỏa đường biển, trải qua các lệnh trừng phạt nghiêm khắc và đối mặt với tình trạng thiếu hụt một số mặt hàng y tế.

Tuy nhiên, nếu đi dọc các con phố ở Tehran, mọi người sẽ thấy các cơ sở dịch vụ làm đẹp luôn đông kín khách, cả nam lẫn nữ. Muốn đặt lịch làm đẹp, khách hàng phải gọi điện trước cả tuần và hy vọng có được một suất.

Theo WANA, khi giá thực phẩm tăng cao và ngân sách gia đình ngày càng eo hẹp, nhiều người thường nghĩ đến việc cắt giảm những khoản chi như mua serum nhập khẩu, tiêm Botox hoặc thực hiện các liệu pháp thẩm mỹ khác. Tuy nhiên, các sản phẩm và dịch vụ làm đẹp vẫn chiếm một vị trí đáng kể trong chi tiêu của nhiều người Iran, ngay cả khi chi phí sinh hoạt hàng ngày khiến cuộc sống của các gia đình trở nên khó khăn hơn.

Sự tương phản này không đơn giản chỉ là lựa chọn giữa mua son môi hay một bữa ăn. Những người mua mỹ phẩm không nhất thiết cũng là những người đang chật vật để có đủ thức ăn. Một khoản chi có vẻ xa xỉ đối với hộ gia đình này có thể vẫn nằm trong khả năng tài chính của hộ gia đình khác.

Tuy nhiên, việc thị trường làm đẹp đắt đỏ tồn tại song song với áp lực ngày càng lớn đối với tiêu dùng thiết yếu đã đặt ra một câu hỏi vượt ra ngoài vấn đề lạm phát: Tại sao một số khoản chi tiêu vẫn được người dân ưu tiên duy trì ngay cả khi tiền bạc trở nên khan hiếm?

Mỹ phẩm nhập khẩu trong bối cảnh ngân sách ngày càng thu hẹp

Một phụ nữ Iran đi dạo trên bãi biển, phía xa là các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, gần bờ biển Bandar Abbas, Iran. Ảnh: WANA

Thị trường làm đẹp Iran cũng phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng vượt ra ngoài biên giới nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nguồn cung quan trọng về mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân nhập khẩu vào Iran. Theo số liệu thương mại do hải quan Thổ Nhĩ Kỳ tổng hợp năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Iran đạt khoảng 110 triệu USD, bao gồm mỹ phẩm, nước hoa, sản phẩm chăm sóc tóc và các chế phẩm chăm sóc cá nhân khác.

Quá trình đưa một sản phẩm từ nhà sản xuất nước ngoài đến tay người tiêu dùng Iran có thể chịu tác động của biến động tỷ giá, chi phí vận chuyển, các khâu trung gian và sự bất ổn về nguồn cung.

Các hạn chế nhập khẩu và những trở ngại liên quan đến lệnh trừng phạt cũng có thể làm gia tăng áp lực, dù mức độ ảnh hưởng khác nhau tùy thuộc vào từng loại sản phẩm và tuyến cung ứng.

Đối với người tiêu dùng, những chi phí này có thể khiến các thương hiệu quốc tế quen thuộc ngày càng trở nên đắt đỏ. Tuy nhiên, giá tăng không đồng nghĩa với việc nhu cầu tự động biến mất. Một số người mua có thể chuyển sang sử dụng các sản phẩm trong nước, giảm tần suất mua hàng nhập khẩu hoặc dành dụm tiền để chỉ mua một số ít sản phẩm mà họ tin tưởng.

Những người khác vẫn có thể chấp nhận trả giá cao hơn cho một thương hiệu nhất định vì tin rằng sản phẩm đó có hiệu quả tốt hơn, đã sử dụng trong nhiều năm hoặc đơn giản là không muốn thử nghiệm những lựa chọn thay thế xa lạ.

Vì sao việc chăm chút ngoại hình lại khó từ bỏ, đặc biệt tại Iran?

Phụ nữ Iran chọn dùng sản phẩm trong nước khi hàng nhập khẩu bị hạn chế. Ảnh: WANA

Ngoại hình không đơn thuần là vấn đề mua sắm sản phẩm làm đẹp. Trên thực tế, nó có thể gắn liền với công việc, sự tự tin trong giao tiếp xã hội, các mối quan hệ và cách mỗi người thể hiện bản thân trước người khác. Điều này đúng ở mọi nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, tại một đất nước vốn có truyền thống coi trọng cái đẹp và thẩm mỹ, nơi người dân được giáo dục rằng vẻ đẹp nội tâm cần đi đôi với vẻ đẹp bên ngoài và mọi người đặc biệt nhạy cảm với diện mạo của bản thân, không thể kỳ vọng họ từ bỏ niềm đam mê làm đẹp chỉ vì đất nước đang trong thời kỳ xung đột, hạn hán hay bất kỳ nghịch cảnh nào khác mà số phận đặt ra.

Điều này giúp lý giải tại sao việc cắt giảm một số khoản chi tiêu lại gây khó về mặt tâm lý. Người dân không đưa ra quyết định chi tiêu dựa trên một bảng xếp hạng chung về những nhu cầu thiết yếu. Họ cân nhắc trong hoàn cảnh cụ thể của mình, với những kỳ vọng và quan niệm khác nhau về điều gì khiến cuộc sống trở nên dễ chịu hoặc đáng sống hơn.

Kết quả là sự giằng co giữa mong muốn duy trì những thói quen đã hình thành và thực tế ngày càng có ít tiền hơn để đáp ứng những nhu cầu đó.

Ngành làm đẹp vẫn tồn tại khi lựa chọn bị thu hẹp

Ngành công nghiệp làm đẹp không hoàn toàn miễn nhiễm với sức ép kinh tế. Khách hàng có thể chuyển sang thương hiệu khác, giảm số lượng sản phẩm mua, trì hoãn các liệu trình thẩm mỹ hoặc kéo dài khoảng cách giữa những lần làm đẹp. Các doanh nghiệp có thể phản ứng bằng cách tung ra chương trình giảm giá, các gói dịch vụ nhỏ hơn hoặc những lựa chọn có mức giá thấp hơn.

Đó là lý do tại sao sự tăng trưởng của thị trường không thể cho biết liệu tình hình tài chính của người tiêu dùng có đang được cải thiện hay không. Tương tự, việc các cơ sở làm đẹp vẫn xuất hiện đông đúc cũng không đủ để chứng minh mức độ phổ biến thực sự của các dịch vụ này hoặc khả năng chi trả của khách hàng.

Sara, một phụ nữ 31 tuổi sống tại Tehran cho biết cô đang trả góp hàng tháng để thực hiện các liệu trình thẩm mỹ. "Tôi đang thanh toán theo từng tháng. Đó là cách duy nhất để tôi có thể thực hiện việc này", cô nói.