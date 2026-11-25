Các chuyên gia quân sự Iran cho rằng việc nhắm vào hai hệ thống radar Patriot của Mỹ tại Bahrain là đòn giáng vào một trong những thành phần then chốt của mạng lưới phòng không Mỹ tại đây.

Iran đồng thời nhận định chiến dịch sẽ ảnh hưởng đến năng lực phòng không của Mỹ trong khu vực.

Hãng WANA đưa tin, việc Iran nhắm mục tiêu vào hai radar phòng không Patriot của Mỹ tại các căn cứ Al-Riffa và Awali ở Bahrain trong một chiến dịch phối hợp tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là diễn biến đáng chú ý mới trong các hoạt động nhằm vào những vị trí quân sự của Mỹ tại khu vực thời gian gần đây. Theo IRGC, chiến dịch được tiến hành nhằm đáp trả hành vi xâm phạm không phận Iran và việc Mỹ tiếp tục các hành động gây hấn.

Iran quyết phá hủy hệ thống Patriot của Mỹ ở Bahrain. Ảnh: WANA

Radar quan trọng hơn bệ phóng

Chuyên gia quân sự Ahmad Yarmohammadi cho rằng ý nghĩa của chiến dịch không chỉ nằm ở việc tấn công hai thiết bị quân sự.

Radar trong hệ thống Patriot là bộ phận chủ chốt dùng để phát hiện và theo dõi các mối đe dọa trên không, cung cấp cho mạng lưới phòng không thông tin cần thiết để khai hỏa và điều phối quá trình đánh chặn mục tiêu. Vì vậy, việc nhắm mục tiêu vào các radar này được xem là đòn giáng vào một trong những mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng không của Mỹ.

Hệ thống Patriot sử dụng nhiều thành phần kết nối với nhau để phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu trên không, trong đó radar giữ vai trò trung tâm. Thông qua việc phát hiện mục tiêu và liên tục cập nhật vị trí của chúng, radar giúp đánh giá mức độ đe dọa và triển khai phương án ứng phó phòng không.

Ông Yarmohammadi nhấn mạnh rằng, trái với nhận thức phổ biến, Patriot không đơn thuần là một hệ thống phóng tên lửa. Đây là tổ hợp gồm radar, trung tâm điều khiển, thiết bị liên lạc và tên lửa đánh chặn, trong đó hiệu quả hoạt động phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các thành phần.

Do đó, radar bị hư hại là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng bởi thiết bị này giữ vai trò trung tâm trong quá trình phát hiện và theo dõi mục tiêu.

Thách thức thường trực đối với quân đội Mỹ

Một trong những thách thức đối với các hệ thống phòng không tiên tiến là chi phí thiết bị và tên lửa đánh chặn rất cao, cùng yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong bối cảnh các mối đe dọa trên không ngày càng sử dụng nhiều phương thức khác nhau, việc duy trì khả năng phòng thủ đòi hỏi các thiết bị phải hoạt động hiệu quả, mạng lưới radar được duy trì và lực lượng vận hành luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Chuyên gia quân sự Mohsen Khodadad nhận định: "Việc nhắm mục tiêu vào các radar Patriot tại Bahrain có thể ảnh hưởng đến một phần năng lực phòng không của Mỹ trong khu vực. Vì lý do này, hành động của các lực lượng vũ trang Iran có ý nghĩa rất lớn".

Ông lưu ý rằng việc hai radar Patriot tại Bahrain bị nhắm mục tiêu, cùng với cảnh báo rõ ràng của IRGC về những lằn ranh đỏ trong lĩnh vực phòng thủ của Iran, một lần nữa cho thấy sự hiện diện và triển khai các thiết bị quân sự của Mỹ trong khu vực không thể giúp họ tránh khỏi hậu quả từ những hành động gây hấn nhằm vào Iran.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh IRGC tuyên bố mọi hành vi xâm phạm không phận Cộng hòa Hồi giáo Iran của bất kỳ quốc gia hay lực lượng gây hấn nào đều sẽ không bị bỏ qua và phải đối mặt với phản ứng cứng rắn, kiên quyết.