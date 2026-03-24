Ngày 24/3, Đại tá Kiều Văn Dũng, nguyên Phó tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), có văn bản gửi Bảo tàng Quân khu 9, xác nhận và làm rõ nguồn gốc chiếc máy bay MiG-21 đang nằm trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chiếc máy bay MiG-21 hiện nằm tại phường An Xuyên (Cà Mau). Ảnh: T.X

Theo nội dung xác nhận, liên quan thông tin báo chí phản ánh về chiếc MiG-21 bị “bỏ quên” tại phường Tân Xuyên (tỉnh Minh Hải cũ, nay là Cà Mau) từ năm 1985, Đại tá Kiều Văn Dũng cho biết: những năm 1980, nhằm phục vụ chỉ huy các trận đánh của không quân khi làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, Quân chủng Không quân đã thành lập cơ quan đại diện tại phía Nam.

Thời điểm này, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy - Phó tham mưu trưởng Quân chủng - được phân công làm đại diện Tư lệnh Không quân tại phía Nam.

Được sự đồng ý của Tư lệnh Không quân, Đại tá Nguyễn Văn Bảy đã tặng một số máy bay đã loại biên cho các tỉnh phía Nam để trưng bày, trong đó có tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau). Sau khi bàn giao, các máy bay thuộc quyền quản lý của địa phương và được giao cho các cơ quan chức năng sử dụng vào mục đích trưng bày.

Hiện nay, cơ quan đại diện của Quân chủng đã giải thể, tỉnh Minh Hải cũng đã chia tách, do đó việc quản lý và phương án xử lý chiếc MiG-21 tại Cà Mau thuộc thẩm quyền của địa phương.

Theo Đại tá Kiều Văn Dũng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cần phối hợp các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý; trường hợp cần thiết, có thể báo cáo Quân chủng Phòng không - Không quân.

Máy bay nằm trong khu vực cỏ mọc um tùm. Ảnh: T.X

Tiêm kích MiG-21 bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: T.X

Trước đó, từ thông tin báo chí phản ánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã khảo sát nguồn gốc chiếc máy bay bị bỏ không nhiều năm tại khu vực số 80 đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên.

Kết quả khảo sát cho thấy, năm 1985, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Giải phóng miền Nam, tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau) phối hợp với Quân khu 9 đưa 3 máy bay về trưng bày tại bãi đất trống trước Bưu điện tỉnh. Sau triển lãm, Quân khu 9 chuyển đi hai chiếc, còn lại một chiếc MiG-21 giao địa phương quản lý và đưa về vị trí hiện nay.

Tuy nhiên, do trước đây Bảo tàng tỉnh Cà Mau không được giao quản lý hiện vật nên không có hồ sơ theo quy định, dẫn đến việc chưa xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, chiếc MiG-21 là hiện vật có giá trị lịch sử tiêu biểu, gắn với quá trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng không quân Việt Nam.

Lãnh đạo Sở cho biết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã liên hệ Quân khu 9 để thu thập hồ sơ, xác định chủ sở hữu; đồng thời địa phương sẽ vệ sinh khu vực xung quanh, phục vụ phương án bảo quản hoặc di dời máy bay đến vị trí phù hợp hơn.