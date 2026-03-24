Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu gặp khó, Vietnam Airlines sẽ tập trung duy trì các đường bay kết nối quốc gia và các tuyến nội địa huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch.

Từ ngày 1/4, hãng dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay như Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TPHCM - Vân Đồn, TPHCM - Rạch Giá và TPHCM - Điện Biên, với tổng cộng 23 chuyến mỗi tuần.

Không chỉ Vietnam Airlines, các hãng hàng không trong nước cũng đang xây dựng phương án áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với các đường bay quốc tế, dự kiến triển khai từ đầu tháng 4 nếu điều kiện thị trường không cải thiện.

Nhiên liệu khó khăn, các hãng bay phải lên kế hoạch điều chỉnh cắt giảm tần suất khai thác.

Đại diện Bamboo Airways cho biết các đường bay của hãng vẫn được duy trì nhưng sẽ giảm tần suất để đảm bảo hiệu quả. Trong thời gian tới, hãng sẽ tập trung nguồn lực vào các đường bay trục Hà Nội - TPHCM - Đà Nẵng và các điểm du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh. Đồng thời, hãng vẫn duy trì các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến Trung Quốc, Philippines.

Theo kế hoạch, Bamboo Airways sẽ giữ các chuyến bay trong giai đoạn cao điểm, song tần suất có thể thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nếu giá nhiên liệu tiếp tục leo thang. Trong trường hợp cần thiết, hãng có thể điều chỉnh giá vé nhưng vẫn tuân thủ khung giá do Nhà nước quy định.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong các ngày 20–22/3, giá năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng mạnh. Tại thị trường châu Á, giá nhiên liệu bay Jet A-1 tại Singapore phổ biến ở mức 220–230 USD/thùng.

Khảo sát ngày 20/3 của Cục Hàng không Việt Nam với gần 40 hãng bay cho thấy hơn 60% hãng đã, đang hoặc sẽ tăng chi phí do giá nhiên liệu. Các hãng chủ yếu áp dụng hai cách: điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở (tăng khoảng 5–20% tùy chặng bay, hạng ghế) hoặc thu phụ phí nhiên liệu riêng (YQ/YR) với mức từ khoảng 130.000 đồng đến hơn 10 triệu đồng/vé.

Với vận tải hàng hóa, một số hãng áp dụng phụ thu khoảng 17.000–40.000 đồng/kg. Tại Việt Nam, các hãng bay cũng đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu cho các đường bay quốc tế, dự kiến triển khai từ đầu tháng 4/2026.

Trước áp lực chi phí gia tăng, các hãng hàng không trong nước kiến nghị Chính phủ xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế nhiên liệu hàng không; tiếp tục duy trì mức thuế nhập khẩu 0% đối với nhiên liệu nhập khẩu ngoài ASEAN; đồng thời có giải pháp giãn, hoãn thuế, hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại các khoản vay và điều chỉnh phí dịch vụ hàng không tại các cảng.

Trước đó, từ đầu tháng 3, theo báo cáo của Vietnam Airlines, VietJet Air và một số hãng bay, nếu giá Jet A-1 duy trì ở mức 200–230 USD/thùng, chi phí khai thác của Vietnam Airlines có thể tăng thêm 50–60% mỗi tháng; Sun Phú Quốc tăng khoảng 30%. Với VietJet Air, chi phí khai thác có thể tăng khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi tháng.

Giá nhiên liệu tăng cao khiến nhiều đường bay có nguy cơ rơi vào tình trạng càng khai thác càng lỗ. Các hãng hàng không vì vậy đang rà soát lại kế hoạch bay, có thể điều chỉnh tần suất hoặc cơ cấu đường bay từ tháng 4 nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu.