Sáng 24/3, đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) phủ không khí tang thương sau vụ cháy tại căn nhà thuê rộng khoảng 100 m². Nơi từng là quán lẩu chay đông khách giờ chỉ còn đống đổ nát, mái tôn sập xuống, ám khói đen.

Vụ cháy thương tâm vào đêm 23/3 đã cướp đi sinh mạng của bà N.T.M.T. (SN 1978) và con gái N.T.T.Q. (SN 2017).

Công an phong toả hiện trường vụ cháy quán chay khiến 2 mẹ con tử vong ở TPHCM. Ảnh: TK

Nỗ lực bất thành giữa “biển lửa”

Anh Minh, một trong những người có mặt sớm tại hiện trường, chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc đối mặt ngọn lửa.

“Lửa bùng dữ dội bên trong, kèm tiếng nổ lách tách. Cửa bị khóa trái, phía trước chất đầy bàn ghế, tủ kính chắn lối. Chúng tôi dùng bình chữa cháy liên tục nhưng không hiệu quả, không thể phá cửa để vào cứu người”, anh nói.

Chị Sương, hàng xóm của gia đình nạn nhân, cũng đau xót nhớ lại thời điểm phát hiện vụ cháy. Nghe tiếng hô hoán, chị chạy ra ngoài, gọi điện cho bà T. nhưng không có phản hồi.

“Có người nói hai mẹ con đã thoát ra phía sau, tôi chạy đi tìm. Nhưng đến nơi mới biết căn nhà không có cửa hậu. Lúc đó mọi hy vọng vụt tắt”, chị kể.

Hỏa hoạn xảy ra khoảng 22h ngày 23/3, lửa bùng lên từ giữa nhà rồi lan nhanh. Người dân nỗ lực phá cửa nhưng bất thành do cửa bị khóa từ bên trong và nhiều vật dụng chắn lối, khiến hai nạn nhân không kịp thoát thân.



Chị Sương bật khóc khi chứng kiến hai mẹ con bà T. không thoát khỏi đám cháy. (Ảnh: TK)

Nỗi đau không thể nguôi ngoai

Theo chị Sương, sau vụ cháy, nhiều người thân của gia đình nạn nhân đã có mặt tại hiện trường. Hình ảnh ông Tâm (70 tuổi), cha bà T., ngã quỵ bên rào chắn khiến nhiều người xót xa. Ông chắp tay cầu nguyện, mong điều kỳ diệu đến với con gái và cháu ngoại.

“Mới sáng hôm qua, ông còn qua phụ con chở rau đi bán. Vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ đã thành tro bụi”, chị Sương nghẹn ngào.

Hàng xóm cho biết bà T. hiền lành, hòa đồng, sống cùng con gái trong căn nhà thuê khoảng 5 năm. Sau khi dọn hàng vào khoảng 20h30 mỗi ngày, hai mẹ con thường lên gác lửng nghỉ ngơi – nơi họ gặp nạn trong đêm.

Rạng sáng 24/3, thi thể hai nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ điều tra. UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời có phương án hỗ trợ gia đình nạn nhân.