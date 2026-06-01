Liên quan đến tình trạng cá chết hàng loạt trên hồ Trị An sau những cơn mưa lớn đầu mùa, ngày 1/6, UBND TP Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo môi trường nguồn nước.

Theo đó, việc thu gom xử lý cá chết phải được thực hiện nhanh chóng, tránh gây ô nhiễm diện rộng. Đây là nguồn nước quan trọng phục vụ cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân tại Đồng Nai và TPHCM, nên mọi nguy cơ ảnh hưởng đều cần được kiểm soát chặt chẽ.

Cá chết hàng loạt được đưa lên xe tải mang đi xử lý. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Lê Văn Trung (ngụ khu phố Vĩnh An 1, phường Trị An), một hộ nuôi cá lồng bè lâu năm, chia sẻ, chỉ trong thời gian ngắn, gia đình ông đã mất khoảng 15 tấn cá.

“Cá trước đó vẫn phát triển bình thường, nhưng sau trận mưa lớn đầu mùa thì yếu dần, bỏ ăn rồi nổi trắng trên mặt hồ. Chúng tôi không kịp trở tay”, ông Trung xót xa.

Theo ghi nhận của người dân, hiện tượng cá chết diễn ra nhanh. Các loại cá bị ảnh hưởng gồm cá lăng, cá trắm, cá chép và một số loài cá nước ngọt khác. Nhiều khu vực mặt hồ xuất hiện lớp váng lạ, nước đổi màu kèm mùi hôi tanh nồng, khiến người nuôi lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường nước.

Ông Lý Văn Minh, người dân sinh sống tại khu vực, phản ánh: “Nước bắt đầu có mùi hôi rất khó chịu, ruồi nhặng xuất hiện nhiều hơn, ảnh hưởng đến môi trường sống và sinh hoạt của người dân quanh khu vực”, ông Minh nói.

Mặt nước hồ Trị An xuất hiện lớp váng dày bất thường, kéo dài trên diện rộng. Ảnh: Hoàng Anh

Theo UBND phường Trị An, từ ngày 28-29/5, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài. Đến ngày 30/5, nhiều hộ nuôi cá trên hồ Trị An bất ngờ phát hiện cá nuôi trong lồng bè chết rải rác rồi lan rộng nhanh chóng.

Thống kê đến ngày 31/5, có khoảng 15 hộ nuôi cá bè bị ảnh hưởng, với tổng sản lượng cá chết ước tính hơn 200 tấn. Các loại cá đều trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch.

Thời điểm hiện tại, một số bè cá trong khu vực nuôi trên hồ Trị An vẫn tiếp tục ghi nhận hiện tượng cá chết.

Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch UBND phường Trị An, cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã khẩn trương báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, các đơn vị chuyên môn gồm Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với địa phương lấy mẫu cá và mẫu nước để phân tích, xác định nguyên nhân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ cùng người dân thu gom cá chết. Ảnh: Hoàng Anh

Bên cạnh đó, lực lượng quân sự, công an phối hợp với lực lượng kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai hỗ trợ người dân thu gom cá chết, hạn chế ô nhiễm môi trường khu vực hồ.

Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành kiểm tra, đánh giá thiệt hại, lập danh sách từng hộ nuôi để làm cơ sở xem xét chính sách hỗ trợ.

Theo đánh giá ban đầu, hiện tượng này có thể liên quan đến việc mưa lớn kéo dài làm thay đổi các chỉ tiêu môi trường nước, kết hợp mật độ nuôi cao khiến hàm lượng oxy hòa tan suy giảm. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được cơ quan chuyên môn tiếp tục phân tích, chưa có kết luận cuối cùng.