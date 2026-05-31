Những ngày cuối tháng 5, một số khu vực trên hồ Trị An (TP Đồng Nai) xuất hiện tình trạng cá nuôi bè chết hàng loạt, nổi trắng mặt nước, gây thiệt hại nặng cho người dân.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, ngày 31/5, tại khu vực bến cá phường Trị An, lực lượng chức năng cùng người dân đang khẩn trương thu gom cá chết. Các ghe, thuyền liên tục vận chuyển cá chết vào bờ để đưa đi xử lý.

Cá chết nổi dày đặc ở các lồng bè.

Hàng tấn cá được đưa lên xe để chuyển đi tiêu hủy. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng bu kín khu vực.

Nhiều hộ dân cho biết cá bắt đầu nổi từ rạng sáng qua, sau đó chết nhanh. Phần lớn cá chết thuộc các loại cá lăng, cá trắm cỏ, cá mè… đã đạt kích cỡ thương phẩm, chuẩn bị thu hoạch.

Ông Nguyễn Văn Mạnh (ngụ phường Trị An) buồn bã nói: “Cá lăng, cá trắm cỏ chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thu hoạch, vậy mà giờ chết trắng bè, gia đình tôi không kịp trở tay”.

Ông Mạnh ước tính gia đình thiệt hại khoảng 65 tấn cá.

Những xác cá lăng nặng 5–7kg được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương thu gom đưa đi xử lý.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân thu gom, đóng bao cá chết.

Trong quá trình thu gom cá chết, một người bị thương đã được lực lượng công an hỗ trợ sát trùng vết thương, tránh nhiễm trùng.

UBND phường Trị An đã ghi nhận hơn 15 hộ nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An bị thiệt hại với tổng sản lượng hơn 100 tấn.

Bước đầu, chính quyền địa phương đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân, đồng thời hướng dẫn người dân thu gom, xử lý cá chết nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.