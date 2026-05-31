Ngày 31/5, bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch UBND phường Trị An (TP Đồng Nai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt tại khu vực hồ Trị An, với tổng khối lượng ước tính hơn 100 tấn.

Ghi nhận của PV VietNamNet sáng 31/5, tại khu vực bến cá hồ Trị An, hàng chục người dân cùng lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương vớt, bốc dỡ cá chết từ các lồng bè đưa đi xử lý. Cá chết dày đặc, bốc mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống của người dân xung quanh.

Theo các hộ nuôi, hiện tượng cá chết xuất hiện sau các trận mưa lớn đầu mùa từ tối 29/5. Chỉ trong một đêm, cá nuôi chết hàng loạt, nhiều hộ nuôi gần như mất trắng.

Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân vớt cá chết trên hồ Trị An. Ảnh: Hoàng Anh

Lực lượng chức năng hỗ trợ thu gom cá chết, đóng vào bao để vận chuyển đi xử lý. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Mạnh, người có hơn 20 năm nuôi cá trên hồ Trị An, cho biết riêng gia đình ông ước tính thiệt hại khoảng 65 tấn cá; chủ yếu là cá lăng, cá trắm cỏ và một số loại cá nuôi khác.

“Cá đang chuẩn bị thu hoạch thì chết hàng loạt, thiệt hại rất lớn, chúng tôi không kịp trở tay”, ông Mạnh nói.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, tổ chức thu gom, xử lý cá chết nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Một bè cá lăng chết trắng trên hồ Trị An. Ảnh: Hoàng Anh

Những con cá chết nặng từ 7-10kg. Ảnh: Hoàng Anh

Đồng thời, địa phương đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, đề nghị cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường lấy mẫu cá, mẫu nước đi kiểm tra để xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến các trận mưa lớn đầu mùa làm thay đổi đột ngột các chỉ số môi trường nước, khiến lượng oxy hòa tan giảm và ảnh hưởng đến cá nuôi lồng bè

Hiện chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại trong điều kiện thời tiết bất lợi.