Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.384 ở loại hình xổ số Power 6/55 của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) diễn ra tối qua (13/8), hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 1 tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 1 với trị giá gần 72 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot trị giá gần 72 tỷ đồng nói trên được bán ra tại một điểm bán hàng ở tỉnh Quảng Trị.

Tấm vé trúng giải Jackpot 1 trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.384 của sản phẩm Power 6/55 có dãy số may mắn là: 05 - 09 - 27 - 29 - 45 - 46.

Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot gần 72 tỷ đồng được bán ra ở tỉnh Quảng Trị.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc gần 72 tỷ đồng sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10% vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải.

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot 1 phải nộp gần 7,19 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách của Quảng Trị.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, chủ nhân của giải độc đắc Jackpot 1 sẽ nhận về khoản tiền gần 64,7 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.384 ở loại hình xổ số Power 6/55, hệ thống của Vietlott xác định 1 tấm vé trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.709.752.000 đồng (hơn 3,7 tỷ đồng).

Theo Vietlott, tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 3,7 tỷ đồng được bán ra tại một điểm bán hàng ở tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, chủ nhân của giải độc đắc Jackpot 2 này sẽ nhận về khoản tiền hơn 3,3 tỷ đồng.