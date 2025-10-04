Ngày 4/10, theo thông tin từ VKSND tỉnh Lâm Đồng, sau khi đơn vị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thành - cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (cũ) và ông Đinh Thế Hùng - cựu Giám đốc CDC tỉnh Bình Thuận (cũ).

Cả 2 bị can bị bắt tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thành. Ảnh: VKSND tỉnh Lâm Đồng

Quá trình điều tra xác định, năm 2020, để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các trang thiết bị, máy móc y tế đã ứng trước của Công ty Minh Khoa, ông Nguyễn Văn Thành đã can thiệp vào quá trình đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty Minh Khoa trúng thầu, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước (NSNN) tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với 3 người khác là Võ Thị Minh Thảo (nhân viên Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận), Đoàn Thị Mỹ Chi (nhân viên Công ty Minh Khoa) và Lê Thúc Thiên (Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Triệu Tín, đồng thời là nhân viên Công ty Trường Thành - đơn vị tư vấn, thẩm định hồ sơ mời thầu) cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba bị can bị cáo buộc có vai trò tích cực trong việc tạo điều kiện cho Công ty Minh Khoa trúng thầu.

Đối với ông Đinh Thế Hùng, cựu Giám đốc CDC tỉnh Bình Thuận, quá trình điều tra xác định, trong năm 2020-2021, ông Hùng có biết Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất (Công ty Hợp Nhất) đang phân phối kit xét nghiệm Covid-19.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Thế Hùng. Ảnh: VKSND tỉnh Lâm Đồng

Khi tình hình dịch bệnh tại TP Phan Thiết (Bình Thuận cũ) bùng phát, ông Hùng đã liên hệ với lãnh đạo và nhân viên Công ty Hợp Nhất để mượn kit xét nghiệm và hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chống dịch.

Để hợp thức hóa việc đấu thầu thanh toán các thiết bị y tế đã mượn trước đó cho Công ty Hợp Nhất, ông Hùng đã chỉ đạo cho nhân viên cấp dưới hoàn tất thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu, thống nhất đưa kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất và chỉ định đơn vị trúng thầu là Công ty Hợp Nhất.

Cùng với đó, ông Hùng đã ký khống vào các biên bản nghiệm thu và biên bản thanh lý hợp đồng để thanh toán cho Công ty Hợp Nhất. Hành vi của ông Hùng gây thiệt hại cho NSNN số tiền hơn 61,7 tỷ đồng.

Các động thái trên được cơ quan tố tụng đưa ra sau gần 5 tháng mở rộng điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại CDC tỉnh Bình Thuận và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, liên quan việc mua sắm hệ thống xét nghiệm Real-time PCR, kit test Covid-19, vật tư y tế, hóa chất… từ Công ty Việt Á và Công ty Hợp Nhất, giai đoạn 2020-2021.

Trước đó, vào tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (nay sáp nhập vào Công an tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án trên.